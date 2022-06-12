Какие знаки гороскопа хорошо ладят с детьми

Рак

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Рак — один из самых семейных знаков гороскопа. Представители знака обожают общаться с детьми и ухаживать за ними. Ради дочери или сына Раки готовы отказаться от карьеры, посиделок с друзьями и высшего образования. Ребенок таких родителей может всегда рассчитывать на поддержку, ему помогут советом и финансами.

Лучшие родители по знаку зодиака freepik.com

Телец

Родители-Тельцы на первый план ставят материальное обеспечение семьи. Они стремятся к тому, чтобы у их детей было все самое лучшее: от одежды до образования. Тельцы готовы допоздна делать с наследниками уроки и читать им перед сном. Кроме того, они обожают играть с детьми, организовывать им праздники или походы в развлекательные центры и зоопарки.

Лучшие родители по знаку зодиака freepik.com

Рыбы

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Дети для Рыб — главный смысл в жизни. Поэтому они готовы на любые жертвы, чтобы их наследники ни в чем не нуждались. Кроме того, Рыбы умеют быть дочерям и сыновьям лучшими друзьями. Поэтому детишки представителей этого знака не стесняются делиться с мамой и папой своими тайнами.

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