Под какими знаками гороскопа рождаются самые успешные и талантливые

Астрологи и нумерологи утверждают, что дата и время рождения имеет огромное значение для определения судьбы человека. Чтобы выяснить, под какими знаками зодиака рождаются будущие знаменитости, многие специалисты по астрологии неоднократно анализировали огромное число известных личностей. И вот к какому выводу они пришли.

Представителей этих знаков зодиака больше всего среди звезд

Лев

Лев — единственный знак зодиака, которым управляет Солнце, поэтому такие люди с детства обожают быть в центре внимания. Львы от природы креативны и любят хвастаться своими талантами.

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Мир знаменитостей полон представителями знака — Меган Маркл, Мадонна, Дуа Липа, Дженнифер Лопес, Кайли Дженнер, Дженнифер Лоуренс, Джейсон Стэйтем, Бен Аффлек, Дэниэл Рэдклифф, Крис Хемсворт и Барак Обама.

Знаменитые Львы Getty Images

Водолей

Главными чертами представителей этого знака являются нестандартное мышление, креативность и творческий подход к работе. Они талантливы во всем, за что берутся. Единственное, что может помешать им на пути к славе, так это их любовь к частым переменам.

Самыми известными представителями этого знака являются: Дженнифер Энистон, Опра Уинфри, Том Хиддлстон, Шакира, Владимир Зеленский, Эштон Кутчер, Пэрис Хилтон. А еще среди Водолеев много гениев: изобретатель лампочки Эдисон, поэт Байрон и композитор Моцарт.

Знаменитые Водолеи Getty Images

Стрелец

«Кто не рискует, тот не пьет шампанского» — эта фраза точно о Стрельцах. Представители знака часто полагаются на удачу, и это не редко помогает им достигать целей. Кроме того, они комфортно себя чувствуют перед публикой.

Среди Стрельцов много всемирно известных личностей: Брэд Питт, Тина Тернер, Милла Йовович, Джейн Фонда, Ким Бейсингер, Бен Стиллер, Бритни Спирс и Кристина Агилера.

Знаменитые Стрельцы Getty Images

Дева

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Девам добиться популярности помогает их умение поддержать любой разговор. Кроме того, среди других знаков их выделяет мощное логическое мышление. Девам проще найти различные недочеты и уязвимые места.

Самые популярные представители знака: Киану Ривз, Кристофер Нолан, Адам Сэндлер, Блейк Лайвли, Стивен Кинг, Сальма Хайек, Мартин Фриман и Тим Бертон.

Знаменитые Девы Getty Images

Козерог

Главные цели в жизни Козерога — роскошь и статус. А такие качества характера, как пунктуальность и трудолюбие помогают достигать им вершины популярности.

Самые известные Козероги: Кейт Миддлтон, Брэдли Купер, Нина Добрев, Мишель Обама, Джим Керри, Джуд Лоу.

Знаменитые Козероги Getty Images

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