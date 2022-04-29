Узнайте, что вещают звезды в этот день

Гороскоп на 30 апреля 2022 года для всех знаков зодиака depositphotos.com

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Овен

Иногда появляются личности, которых мы обнаруживаем слишком поздно. Не попадайтесь в ловушку ни в одной ситуации и не теряйте равновесия.

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Телец

Вам придётся выполнять несколько проектов одновременно, но вы можете рассчитывать на лояльную поддержку ваших сотрудников.

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Близнецы

Не позволяйте мрачным чувствам захлестнуть вас, так как они могут оттолкнуть вас больше, чем вы думаете, и постарайтесь увидеть в жизни светлую сторону.

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Рак

Больше всего этот день подходит для того, чтобы хорошенько поразмыслить и проанализировать определенные ситуации, которые вас беспокоят.

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Лев

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Вам следует быть внимательнее к пожеланиям близких людей. Сейчас они склонны изъясняться намеками, не всегда понятными для Льва, который мыслит более конкретно.

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Дева

Будьте осторожны, вы можете позволить себе момент слабости с потенциально разрушительными последствиями.

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Весы

Настроение будут портить все поголовно. Постарайтесь сменить круг общения — это поможет сохранить бодрость духа и позитив.

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Скорпион

Не давайте другим решать за вас даже самые легкие вопросы — отвечайте за все сами, только так вы добьетесь успеха.

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Стрелец

Контролируйте себя и не допускайте повторных ошибок, иначе они накопятся как снежный ком. И прислушивайтесь к интуиции — она точно поможет.

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Козерог

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Сегодня эмоции не дают вам посмотреть на все трезвым взглядом. Старайтесь включить критическое мышление, чтобы не вляпаться в неприятные истории.

Не ищите разнообразия и приключений. Сегодня можно и нужно получать удовольствие от чего-то знакомого и привычного.

Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2022 года: Рыбы

Сегодня звезды советуют заняться спортом. Это будет полезно для вашего ума и тела, поэтому не лишайте себя этого.

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