Узнайте, для каких знаков зодиака 29 декабря будет напряжённым днем

Гороскоп на 29 декабря 2021 года для всех знаков зодиака pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Овен

Возможно, сейчас в вашем мире идет битва между старым и новым. Более уравновешенная, сдержанная и старомодная точка зрения сильно влияет на преобладающие настроения дня. Это чувство, скорее всего, ударит вас прямо в лицо, когда вы склонитесь к новому, нетрадиционному и более революционному подходу к жизни

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Телец

Вы можете быть обеспокоены тем, чтобы привести свой дом в порядок в этот день. Хотя обычно вы не являетесь домашним человеком, вы можете внезапно подумать об изменении своего жилого пространства. Следуйте своим инстинктам, потому что, если ваш дом станет красивее, вы почувствуете себя более вдохновленным.

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Когда дело касается других людей, у вас есть защитная сторона. Сегодня можно было взять кого-нибудь под свое крыло. Это может быть тот, кому нужна дополнительная помощь в конкретном проекте.

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Рак

Если вы не хотите 29 декабря поучаствовать в интеллектуальном спарринге с кем-то сегодня, вы можете просто остаться дома. Однако может случиться так, что эта битва умов будет проходить на вашей собственной кухне, поэтому, возможно, вам стоит совершить долгую прогулку в одиночестве.

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Лев

Это может быть для вас эмоционально напряженный день. Иногда вы очень сильно напрягаетесь и думаете, что можете действовать как машина без чувств. Это не очень реалистично, ведь ваш знак зодиака – один из самых чувствительных! Вы из тех людей, которым нужно много гармонии и заботы, чтобы быть уравновешенным. Позаботьтесь о себе сегодня с дополнительным отдыхом, полноценным питанием и общением с позитивными людьми.

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Дева

Это может быть хороший день, чтобы сказать кому-нибудь, как сильно вы о нем заботитесь. Если у вас есть особенный друг, вы можете купить ему цветы или открытку. Вселенная посылает нам ангелов во многих формах.

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Весы

Вы склонны испытывать сильную потребность в эмоциональной свободе. Возможно, вы чувствуете себя пойманным в ловушку ситуации, когда чувствуете, что вас принуждают или вами манипулируют, заставляя чувствовать себя определенным образом.

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Скорпион

Возможно, вам нужно будет обучить или научить кого-то 29 декабря. Вокруг вас может быть кто-то, кому нужно овладеть некоторыми новыми навыками. Кто-то может с чем-то бороться. Может быть, у вас есть знания, которых им не хватает. Будьте щедры на свое время прямо сейчас и посмотрите, сможете ли вы им помочь.

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Стрелец

Вы можете удивить некоторых людей своими словами и действиями, которые могут показаться вам очень нехарактерными. Не удивляйтесь, если вы не думаете и не ведете себя как обычно. Внутри вас живет полоса чудаков, которые хотят, чтобы их день был в центре внимания. Пусть эта часть вас сияет, надев ваши клетчатые брюки, рубашку в горошек и пушистую розовую шляпу.

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Козерог

Обычно вы склонны быть независимым типом, но сегодня вы можете объединиться с партнером. Вам не всегда комфортно просить о помощи. Вместо этого вы обычно пытаетесь во всем разобраться самостоятельно. Но прямо сейчас вы можете оказаться в ситуации, требующей дополнительных усилий. Найдите друга, который сможет вам помочь. Вы оба будете вдохновлены вашим сотрудничеством, и ваш проект должен течь более гладко.

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Водолей

Сегодня вас могут сбить с толку ритмы других людей. Планетарные энергии могут ускорять людей. В пробке берегитесь нетерпеливых водителей, которые безрассудно едут на работу по утрам. Наберитесь терпения, поскольку ваш телефон сходит с ума, а люди продолжают перебивать вас, чтобы ответить на свои вопросы.

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года: Рыбы

Не устраивайте для кого-то фальшивое шоу, даже если вам кажется, что все остальные ресурсы исчерпаны. Возможно, у вас есть какой-то водевиль, который вы вытаскиваете из туалета для таких случаев. Когда правда невыносима, вы устраиваете спектакль, который отвлекает вас. Довольно скоро вокруг вас собирается огромная аудитория, потому что они тоже боятся правды, а ваше выступление намного веселее, чем в реальном мире. Однако довольно скоро вам придется столкнуться с реальностью.

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