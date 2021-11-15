Узнайте, какие знаки зодиака будут в роли «спасательного круга» для других людей 16 ноября 2021 года

Гороскоп на 16 ноября 2021 года для всех знаков зодиака pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2021 года: Овен

Возможно, в этот день вы испытываете напряжение. Помните, что жизнь – это тонкий баланс включения этих двух режимов работы в вашу повседневную жизнь.

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16 ноября люди могут полагаться на вас по-разному, поэтому будьте осторожны, чтобы никого не подвести. Вы можете почувствовать себя так, как будто вас внезапно проверяют, и что команда судей оценивает ваше выступление. Постарайтесь не слишком увлекаться этой концепцией. Что наиболее важно, так это то, что вы делаете все возможное, а вовсе не обязательно достигаете совершенства.

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У вас может быть странный опыт в этот день. Время от времени случаются жуткие моменты дежавю. Вам может казаться, что вы уже пережили это событие раньше. Возможно, вам понравится это обостренное чувство таинственности. Просто обратите внимание на то, что происходит.

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Постарайтесь во вторник не попасть под перекрестный огонь жаркой эмоциональной битвы. Если что-то начинает вспыхивать, создайте для себя какую-то ментальную защитную стену, которая ограждает вас от людей, которые могут быть слишком увлечены своей собственной драмой, чтобы по-настоящему увидеть, как их импульсивные действия влияют на людей вокруг них.

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Сходите и посмотрите фильм, который вы хотели посмотреть с тех пор, как несколько недель назад увидели трейлер. Вы обнаружите, что наиболее счастливы в реальности, которая не обязательно является вашей собственной. Будьте осторожны, чтобы вас не отягощали тяжелые эмоциональные проблемы, которые даже не имеют к вам никакого отношения.

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16 ноября к вам может прийти посетитель постарше. Вы вряд ли будете в восторге от их присутствия, но вы все равно сможете сыграть роль хорошего хозяина. Вы можете застрять дома сегодня вечером, но помните: вы сможете расслабиться!

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Некоторые неудачи, которые вы, возможно, испытали за последние несколько дней, вполне могут стать причиной того, что вы наказали себя в этот день. Возможно, вы чувствуете, что поступили слишком поспешно или слишком небрежно и могли бы поступить лучше. Не зацикливайтесь на этом. Выясните, что пошло не так, извлеките уроки из этого и отпустите. Слишком много негатива по отношению к себе.

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Гордость может встать на вашем пути во вторник. Возможно, вас попросят выполнить задание, которое, по вашему мнению, ниже вас, или, возможно, окружающие вас люди чувствуют себя привередливыми.

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Ваш ум склонен 16 ноября сосредоточиться на чем-то одном и не успокаиваться, пока вы этого не достигнете. Возможно, это физическое место, куда вы пытаетесь попасть, новый гаджет, которым вы хотите владеть, или человек, с которым вы хотели бы встретиться. Не удивляйтесь, если вам придется немного побороться, чтобы достичь этой цели, какой бы она ни была.

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Обыденные задачи, в том числе выполнение поручений и ответы на переписку, могут вымотать вас из головы на весь день. Скорее всего, вы будете беспокойны, у вас будет сильное искушение бросить все это, пойти куда-нибудь и развлечься. Внимательно посмотрите на то, что вы делаете, и попытайтесь объективно оценить, насколько важно сделать это сейчас. Если нет, отложите это на потом. Вам, наверное, нужно расслабиться!

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Ваше игривое отношение может встретить сопротивление со стороны того, кто не хочет смотреть на мир, по-вашему. Возможно, есть люди, которые намеренно пытаются сорвать ваш план. Вы слишком умны, чтобы попасть в такую ​​ловушку.

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Друг или член семьи может чувствовать себя довольно мрачным и не открытым для общения. Если вы используете свою врожденную теплоту и щедрость духа, чтобы побудить человека открыться, вы, вероятно, обнаружите, что у него есть проблемы, которые не имеют к вам никакого отношения – и вы даже можете помочь ему избавиться от них! Сегодня вечером: приготовьте всеобщее любимое блюдо!

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