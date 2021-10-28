Узнайте, каких знаков зодиака ожидает встреча, которая может испортить отношения со второй половиной

Гороскоп на 29 октября 2021 года для всех знаков зодиака pixabay

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Представителей этого звездного знака ожидают проблемы в личной жизни. К вам может захотеть вернуться бывший возлюбленный, который не принимает отказов. Возможно, он всеми способами захочет вас вернуть и разрушить отношения, в которых вы состоите.

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Тельцы проведут этот день в гармонии и на позитиве. В гости к вам могут напроситься близкие друзья, которым необходимы ваше внимание и поддержка. Не отвергайте тех, кто вас любит.

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Близнецов окружаю не хорошие люди. Вам следует пересмотреть свое окружение и наконец, распрощаться с теми, кто вас подводит и предает.

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2021 года: Рак

В пятницу звездный знак Рак сможет осуществить свою мечту, а также отправиться на встречу в другой город или даже страну. Если вы поедете, то знайте, любые рискованные поступки сделают вас не только более смелой, но и счастливой.

Читайте также: Какой домашний питомец подходит каждому знаку зодиака Гороскоп на сегодня, 29 октября 2021 года: Лев

Львы на грани прорыва. Вы слишком долго трудились, чтобы добиться успеха. Не следует опускать руки при малейших трудностях, надо идти до конца, так как он уже близко.

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2021 года: Дева

Девы встретят человека из прошлого, который разбил ваше сердце. Также вас ожидают неприятные сюрпризы, и даже ссоры.

Читайте также: Названы самые злые знаки зодиака: кто они? Гороскоп на сегодня, 29 октября 2021 года: Весы

Весы так часто старались всем угодить, что настало время «перегорания». Ваше нежелание что-либо делать может негативно повлиять на ваши отношения и карьеру.

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2021 года: Скорпион

Представителей этого знака в пятницу ожидают конфликты и встречи с малознакомыми людьми, которые будут набиваться к вам в друзья. Также 29 октября вы можете потерять ценную вещь.

Читайте также: Не нарывайтесь: 5 самых скандальных знаков зодиака Гороскоп на сегодня, 29 октября 2021 года: Стрелец

Стрельцы смогут отдохнуть и посвятить весь день постели. Возможно, ваше здоровье подведет вас и всю пятницу ваше тело будет приковано к постели, а ваши глаза к монитору и просмотру сериалов.

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2021 года: Козерог

Козерог может попасть в собственную ловушку. Вам могут отомстить люди, которым вы пытались навредить в прошлом. Также ожидаются конфликты со второй половиной.

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2021 года: Водолей

Водолей наладит отношения с родным человеком. Также вам следует выспаться и заняться работой, которую вы откладывали на завтра из-за психологических проблем.

Читайте также: Самые ленивые знаки зодиака — кто они? Гороскоп на сегодня, 29 октября 2021 года: Рыбы

Рыбы смогут вернуть все потерянное и украденное. Также в этот день в вашу жизнь вернется бывший возлюбленный, который будет настаивать на продолжении романа. Но вам следует закрыть дверь перед прошлым, а открыть для будущего.

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