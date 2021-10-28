28 октября 2021 Дурак + 5 пентаклей + 8 посохов

Вы оказались в совершенно новом положении, где ключевой темой является тревога и потеря опор, которые ранее вас удерживали. Хорошая новость в том, что это переходный период и пройдет он быстро. Уже в конце месяца вас ожидают изменения и новый этап.

29 октября 2021 Повешенный + 3 кубков + 2 посохов

www.pinterest.com/tarot

30 октября 9 мечей + 4 пентаклей + рыцарь мечей

Несмотря на то, что вам хочется замереть и прекратить любое движение – не делайте этого. Если есть возможность провести вечер с друзьями – не отказывайтесь, не отходите в сторону. Вытягивайте себя из жертвенности всеми доступными методами.

www.pinterest.com/tarot

31 октября императрица + королева жезлов + смерть

День перед Самайном будет трудным, полным страхов и нежелания двигаться куда-либо. При этом обратите внимание, что обилие мечевых карт намекают на то, что ваш ум переполнен тяжелыми мыслями и страхами, и вы сами же их не хотите отпустить, потому что это знакомая и удобная позиция. Тревога – вообще удобная позиция и нужно мужество, чтобы отойти от нее и выйти в новое. Этот день дан вам для того, чтобы прорваться сквозь надуманные трудности и выйти в новое.

www.pinterest.com/tarot

Заканчивается ваша трансформация, так что не устрашитесь на своем пути и не сверните, куда не нужно. Ваша мудрость выйдет на первое место, многие начнут обращать на вас внимание. Это переломный момент, когда вы должны принять свою силу, свою значимость и свою ценность. Помните, что вы много больше и выше ваших страхов, станьте над ними и перейдите в новое.

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