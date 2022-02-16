На что нужно обращать внимание, если вы подозреваете, что ваш ребенок курит

Несмотря на популяризацию здорового образа жизни, правильного питания и спорта, многие подростки не отказываются от возможности попробовать нечто запрещенное. Это может касаться сигарет, алкоголя или наркотиков. В этой статье Ivona расскажет, как понять, что ребенок курит и что с этим делать.

Как понять, что ребенок курит: 5 способов

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Наблюдайте за поведением. Определить подростка, который курит, довольно легко. Как правило, они выдают себя своим поведением. Если ваш ребенок с грязнули превратился в чистюлю: регулярно и тщательно моет руки, полощет рот, девочки начинают мыть голову каждый день – это повод задуматься, не начал ли ребенок курить. Таким образом подростки могут пытаться убрать запах дыма, который остается после курения. Ребенок может делать нетипичные покупки: попросить новый парфюм и носить его всегда с собой, покупать много жевательных конфет или жвачки – это также возможность замаскировать запах. Если подросток, которого раньше нельзя было упросить выйти на улицу, стал часто выходить гулять, а прогулки очень короткие по времени, тоже весьма вероятно, что ребенок начал курить. Стоит отметить, что далеко не все эти «симптомы» свидетельствуют о том, что ребенок курит. Подростковый период – время, когда меняются пристрастия, случается первая влюбленность, поэтому не нужно все сразу воспринимать негативно.

Определить подростка, который курит, довольно легко. Как правило, они выдают себя своим поведением. Если ваш ребенок с грязнули превратился в чистюлю: регулярно и тщательно моет руки, полощет рот, девочки начинают мыть голову каждый день – это повод задуматься, не начал ли ребенок курить. Таким образом подростки могут пытаться убрать запах дыма, который остается после курения. Ребенок может делать нетипичные покупки: попросить новый парфюм и носить его всегда с собой, покупать много жевательных конфет или жвачки – это также возможность замаскировать запах. Если подросток, которого раньше нельзя было упросить выйти на улицу, стал часто выходить гулять, а прогулки очень короткие по времени, тоже весьма вероятно, что ребенок начал курить. Стоит отметить, что далеко не все эти «симптомы» свидетельствуют о том, что ребенок курит. Подростковый период – время, когда меняются пристрастия, случается первая влюбленность, поэтому не нужно все сразу воспринимать негативно. Устройте внезапную стирку. Предложите неожиданно провести большую стирку джинс, курток и рюкзаков. Соберите все вещи и вытряхните все содержимое из карманов. Даже, если вы не найдете там сигарет и зажигалок, подростка могут выдать крошки табака или остатки фильтров.

Предложите неожиданно провести большую стирку джинс, курток и рюкзаков. Соберите все вещи и вытряхните все содержимое из карманов. Даже, если вы не найдете там сигарет и зажигалок, подростка могут выдать крошки табака или остатки фильтров. Подружитесь с соседями и консьержем. Поддерживать дружеские отношения с соседями важно в любом случае, но это также полезно, если вы подозреваете своего ребенка в курении. По дружбе они могут рассказать, что ваш ребенок курит. Не стоит сразу паниковать, перепроверьте информацию: где и когда это происходило, во что был одет ребенок и с кем там находился.

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Проследите за финансами ребенка. На сигареты будут уходить дополнительные деньги, поэтому ребенок будет периодически совершать покупки приблизительно на одну и ту же сумму денег. Проследите, на что уходят деньги у подростка.

Что делать, если ваш ребенок курит:

Поговорите о курении. Начать разговор о курении важно, как можно раньше, задолго до того, как у ребенка появится возможность закурить. Важно рассказать о всех минусах курения, и сформировать у ребенка представление, что курение – это плохо. В подростковом возрасте можете откровенно поговорить об этой вредной привычке, спросить у ребенка, курит ли он. Важно сказать ему, что вы его любите несмотря ни на что и понимаете, что курение – очень соблазнительная ловушка. Если ребенок курит, дайте ему понять, что вы не одобряете это. Если у вас есть опыт курения, расскажите о нем ребенку, а также о том насколько сложно было побороть эту привычку. Соберите информацию. Если ваш ребенок признался в курении, соберите более полную информацию: когда и почему ваш ребенок начал курить, как часто он курит, курят ли его друзья. С помощью этой информации вы сможете понять, что привлекает вашего ребенка в курении, а со временем и помочь бросить курить. Не нервничайте и говорите, что не одобряете курение. Если вы узнали о курении ребенка, успокойтесь, ведь вряд ли подросток будет реагировать на ваши слова, если увидит, что вы очень огорчены. Отвечайте на все вопросы ребенка и заверьте его, что вы готовы ему помочь. Также стоит регулярно повторять, что против курения, даже если вам кажется, что ребенок вас не слушает. Проговорите все минусы курения: риск для здоровья, непривлекательный внешний вид (желтые зубы, неприятный запах от волос, одежды и со рта), финансовые затраты.

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