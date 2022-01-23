Многие родители задаются вопросом, как отучить малыша грызть ногти. Но не каждый из них знает, что в этой ситуации делать и откуда появляется эта привычка.

Привычка обкусывать и грызть ногти в медицине имеет конкретное название – онихофагия. Причины ее развития к необходимо искать, в первую очередь, в эмоциональной сфере. Дело в том, что чаще всего онихофагия появляется в детском и подростковом возрасте в результате повышенного психического и интеллектуального напряжения. Например, ребенок может начать грызть ногти, когда идет в первый класс в школу, или в семье случился развод. Замечено, что девочки и девушки более подвержены этой нездоровой привычке, чем мальчики и юноши.

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Привычка грызть ногти очень вредна, поскольку ее последствием становятся заусенцы и микроранки на пальцах, в которые попадают болезнетворные бактерии, вызывая серьезные воспалительные процессы. Кроме того, большинство вирусов передаются как раз через грязные руки. Так что те, кто любит грызть свои ногти, частенько болеют вирусными заболеваниями. Они сами осуществляют "трансфер" вирусов в рот, когда тянут их, чтобы заняться своим любимым делом.

Вот почему нужно знать, как отучить ребенка грызть ногти еще в раннем детстве, когда сделать это легче, чем в более зрелом.

Почему дети грызут ногти

Итак, онихофагия чаще всего бывает связана со стрессом, тревожностью, нервным напряжением, переживаниями. А привычка обкусывать ногти как бы снимает напряжение, успокаивает малыша, доставляет какое-то удовольствие.

Нужно заметить, при каких ситуациях ребенок грызет ногти. Может быть, он грызет их, когда сомневается в собственных силах или ощущает чувство неуверенности в себе, например, выступая на сцене. Или может быть эта привычка проявляется, когда ребенок перевозбужден просто от нахождения среди огромного числа людей. Или он грызет ногти когда очень злится на кого-то. А, возможно, начинает совать руки в рот, когда вы его ругаете за какую-то провинность. Зная причины пагубной привычки, ее проще победить.

Как можно отучить ребенка от привычки грызть ногти

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Существует несколько универсальных психологических советов, как отучить ребенка грызть ногти. Но прежде, давайте обсудим некоторые примеры индивидуальной терапии. С помощью такого подхода сначала устраняется причина возникновения этой привычки, а затем уже сама привычка обкусывать ногти.

Если ваш ребенок обкусывает ногти перед выступлением на сцене, то, вероятнее всего, ему трудно справиться с такой проблемой, как страх перед публикой. В этом случае сначала необходимо помочь ребенку преодолеть эту фобию си научить его, как снимать напряжение, а после этого уже работать над тем, чтобы избавиться от пагубной привычки.

В случае если вы обнаружите, что ваш ребенок обкусывает ногти только при просмотре телевизора, напрашивается вывод, что именно телевизор и есть основная причина нервного возбуждения. Частая смена ярких картинок возбуждающе действует на незрелую нервную систему. В этом случае нужно ограничить время проведения перед телевизором, а вместо этого предложить интересные игры или следить, чтобы ребенок смотрел более спокойные телепередачи.

Если вы обратили внимание, что ребенок обкусывает ногти после ссоры с кем-то, и таким образом подавляет свою агрессию, следовательно, нужно помочь ему найти иной выход для агрессивных эмоций, а потом уже бороться с самой привычкой.

Подобных примеров может быть великое множество. Поэтому учшим вариантом будет, если рассматривать все случаи индивидуально и желательно при участии психолога.

Как отучить ребенка грызть ногти

А теперь рассмотрим универсальные советы, как отучить ребенка грызть ногти. Очень часто, особенно в 2,5-3,5 года (при кризисе 3-х лет) ребенок реагирует на запреты совсем не так, как хочется нам. И здесь дело совсем не во вредности характера малыша, а в том, что у детей любого возраста имеется чувство гордости и самооценка.

Именно эти два фактора не дают малышу согласиться с вами, если вы постоянно показываете ему, что он что-то делает плохо или неправильно и запрещаете ему это. Ваши негативные эмоции по отношению к ребенку вызывают у него еще больший протест. И если вы упорствуете, то он будет делать все, что можно – плакать, смеяться, баловаться и прятаться, но все равно продолжит делать именно то, что вам не нравится до тех пор, пока это не надоест ему самому.

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Самое главное – не нужно давить на ребенка. Если вы заметили, что он грызет ногти, не ругайте его за это. Ведь перед тем как отучить ребенка грызть ногти нужно понять, что привычка обкусывать ногти – это такое же неосознаваемое действие, как и постукивание пальцами, передергивание ногами или постоянное приглаживание волос, которые руки и ноги совершают как будто сами по себе. Эти неосознаваемые действия практически не поддаются контролю. В медицине они называются нервными тиками. Поэтому, когда ребенок обкусывает ногти, наказания и поощрения не имеют никакой силы. Отчитывая ребенка, вы создадите ему еще большее напряжение. В медицинской практике бывали случаи, когда из-за родительского контроля и наказания за вредную привычку у детей, к примеру, начинался энурез. То есть проблема не исчезала, она становилась глубже и серьезнее.

Очень действенным способом избавления ребенка от этой вредной привычки является обучение малыша способам снятия напряжения, например, глубоко вдыхать и стараться проследить за своим дыханием; крепко сжимать ручки в кулачки и разжимать; для маленьких деток – брать в руки любимую игрушку и др.

Имеется еще один метод борьбы с привычкой грызть ногти – это детский европейский маникюр. Нужно приучать малыша ухаживать за своими ноготками, вовремя их подстригать. При этом, обращая его внимание на то, что ногти выглядят красиво. Этот способ особенно действенен для девочек более старшего возраста. Существуют специальные лаки-некусайки, которые в своем составе содержат горечь. Ребенку становится просто неприятно грызть ногти. И со временем он от этого отвыкает.

Постарайтесь отвлечь ребенка, чуть завидев, как он подносит ко рту свои руки, чем-то другим, что позволяет занять руки. Особенно помогают снять внутреннее напряжение различное творчество: рисование, лепка, создание аппликаций.

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