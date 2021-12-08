Наталка Денисенко попала в больницу с 4-летним сыном

Популярная украинская актриса кино, телевидения и дубляжа Наталка Денисенко сообщила подписчикам плохую новость. Ее с Андреем Фединчиком 4-летний сын Андрей попал в больницу.

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На своей странице в Инстаграм звездная мама рассказала, что сначала мальчик отказывался от еды, у него появилась рвота и очень высокая температура.

На второй день Андрею стало хуже и Наталка вызвала скорую. Медики сделали анализы и выяснили, что у сына Денисенко — ротавирус.

«Мы оказались в больнице под капельницами, чтобы пополнять жидкость и выводить вирус. Ну и конечно, когда мы с Андреем Фединчиком ночью не смогли сбить температуру 39.6 около 2,5 часов и Панадолом и Нурофеном то очень испугались, и вызвали скорую во второй раз что бы нас госпитализировали», — рассказала актриса.

Наталка отметила, что Андрей не ходил в детский сад с сентября. Поэтому она подозревает, что сын подхватил ротавирус на детской площадке возле дома.

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