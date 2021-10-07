Стоит ли давать своему малышу соску-пустышку?

Тема пользы и вреда соски-пустышки будет обговариваться всегда. Молодые родители могут услышать сотни советов, почему им стоит или наоборот не стоит использовать соску-пустышку. Мы решили собрать главные «за» и «против» в этой статье.

Грудное вскармливание и соски: мнение ВОЗ

Рекомендации по грудному вскармливанию, разработанные Всемирной организацией здравоохранения гласят, что использование сосок и бутылочек для малыша, который находится на естественном грудном вскармливании, запрещено.

Соска-пустышка: почему стоит

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Несмотря на негатив, который вы могли слышать о соске пустышке, есть причины и ситуации, когда она действительно помогает. Итак, почему стоит использовать соску-пустышку:

Удовлетворение потребности в сосании. Сосательный рефлекс — не просто способность, которая дает возможность новорожденному питаться, но и потребность, которую нужно удовлетворять. А соска-пустышка как раз и справляется с этим.

Сосательный рефлекс — не просто способность, которая дает возможность новорожденному питаться, но и потребность, которую нужно удовлетворять. А соска-пустышка как раз и справляется с этим. Сосание груди у малыша ассоциируется не только с насыщением, но и со спокойствием, поскольку во время этого процесса новорожденный находится рядом с мамой. В дальнейшем малыш также будет успокаиваться во время сосания, пусть даже и пустышки.

После сосания пустышки малыш быстрее засыпает и дольше спит. Так, у мам появляется свободное время.

Соска-пустышка: аргументы «против»

А теперь перейдем к аргументам против соски-пустышки. Почему не стоит давать пустышку ребенку?

Соска-пустышка оказывает негативное влияние на естественное вскармливание. Если малыш ею очень увлечется, то у него не хватит сил сосать грудь. Из-за пустышки могут увеличиться промежутки между кормлениями, а у матери уменьшится выработка молока. Малыши, которые активно пользуются сосками-пустышками, хуже набирают вес и им раньше вводят прикорм.

Если малыш ею очень увлечется, то у него не хватит сил сосать грудь. Из-за пустышки могут увеличиться промежутки между кормлениями, а у матери уменьшится выработка молока. Малыши, которые активно пользуются сосками-пустышками, хуже набирают вес и им раньше вводят прикорм. Негативное влияние на развитие челюсти. Во время сосания груди челюсти малыша испытывают интенсивную физическую нагрузку, а при использовании пустышки она отсутствует. Это может негативно сказаться на развитии челюсти, прикусе и произношении звуков.

Во время сосания груди челюсти малыша испытывают интенсивную физическую нагрузку, а при использовании пустышки она отсутствует. Это может негативно сказаться на развитии челюсти, прикусе и произношении звуков. Негативное влияние на общее развитие. Как мы уже писали, малыш во время сосания соски успокаивается, а значит перестает интересоваться окружающим его миром. Такие дети позже начинают говорить, чаще замыкаются в себе, возможны проблемы с коммуникацией с другими детьми.

Вред и польза пустышки: мнение доктора Комаровского

О вреде и пользе пустышки рассказывал и известный педиатр Евгений Комаровский. Когда доктор Комаровский советует пользоваться пустышкой, а кому не стоит ее давать?

«Если не делать из пустышки культ, то я отношусь к ней спокойно. Вообще пустышка придумана для того, чтобы нейтрализовать ребенку его сосательный рефлекс, но оставить в покое маму. Дети очень часто помимо еды, будучи абсолютно сытыми, тем не менее хотят сосать. Однако процесс сосания груди, предусматривает нахождение мамы рядом с малышом. А у мамы, живущей в любом современном обществе, есть еще много дел помимо кормления ребенка. Поэтому, если ребенок успокаивается и оставляет маму в покое, когда ему дают пустышку, почему бы ее не использовать. Но стоит знать, что пустышка хороша тогда, когда у мамы нет проблем с количеством молока. Нельзя давать пустышки новорожденным, новорожденные должны сосать материнскую грудь. Потому что именно сосание материнской груди является самым мощным стимулятором адекватной лактации. До того времени, пока вы не убедитесь в том, что ребенку молока достаточно, использовать пустышки не нужно. Я против использования пустышек для новорожденных. А вообще о пустышках нужно думать не только с позиции вреда и пользы для ребенка, но и о пользе для мамы. Если пустышка помогает маме выспаться и отдохнуть я двумя руками «за», — рассказал доктор Комаровский.

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