У младшего ребенка Ника Кэннона обнаружили рак мозга

Известный американский актер, комик и многодетный отец Ник Кэннон публично рассказал о семейной трагедии в эфире собственного шоу The Nick Cannon Show.

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Со слезами на глазах 41-летняя знаменитость объявил о смерти сына, который родился 23 июня 2021 года. По словам Ника, он и его экс-девушка Алисса Скотт заметили, что у их тогда еще двухмесячного малыша Зена Скотта была очень большая голова.

Пара обратилась к медикам, которые после обследования сообщили, что мальчику нужно срочно делать операцию. У него обнаружили опухоль в мозге и скопившуюся жидкость.

Хирургическое вмешательство не принесло положительного результата. Опухоль продолжала расти. Кэннон признался, что бросил все телепроекты, чтобы быть вместе с сыном в последние его дни.

«За выходные я потерял своего младшего сына из-за состояния, называемого гидроцефалией, которое было в значительной степени злокачественной инвазивной опухолью средней линии мозга, раком мозга. Это тяжело. <...> Я попытаться провести как можно больше времени, и я действительно хочу сказать, что я очень благодарен всей моей семье за то, что они собрались вместе в это время и были такими любящими, а не осуждающими меня или кого-либо», — поделился актер.

Отметим, что у Ника есть еще шестеро детей — двойняшки Мароккан Скотт и Монро от брака с певицей Мэрайей Кэри, сын Голден Сэгон и дочь Пауэрфул от отношений с моделью Бриттани Белл и два мальчика, Зайон и Зиллион, от Эбби Де Ла Росы.

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