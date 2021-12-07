Психологи утверждают, что детям до 6 лет вполне можно пребывать в счастливом неведении, ведь вера в чудеса помогает не только развитию креативного мышления, но и обеспечивает чувством безопасности

На самом деле, рано или поздно дети сами узнают о том, что какого-то персонажа не существует. И узнают они именно в то время, когда к этому готовы.

Как понять, что пришло «то самое» время?

Сомнения – это первый симптом того, что ребенок уже готов изменить свои убеждения. Вспомните, хотя бы, воображаемых друзей – дети становятся старше и просто перестают в них верить. Так и с остальными волшебными персонажами. Если ребенок сильно расстраивается – отнеситесь к его эмоциям с уважением и пониманием. Постарайтесь рассказать, что вера в чудо – это личное дело каждого человека. И только сам ребенок выбирает – верить ему в чудо или нет.

Как решить проблему Святого Николая и Деда Мороза?

Фото: pixabay.com/alexas_fotos

А можно пойти другим путем, как сделала одна техасская учительница.

Своим детям она рассказывала про «секрет Санты». Если кратко, то каждый ребенок, когда почувствовал сомнения в существовании сказочного существа – уже готов сам стать Сантой. Стоит рассказать ребенку, что теперь он обладает волшебным даром и может дарить подарки всем, кому хочет. Но важный фактор при этом - никому нельзя говорить, что ты тот самый Святой Николай. Ведь умение делать подарки и радость от этого процесса – наполняет дарящего даже больше, чем одариваемого.

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