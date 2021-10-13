Звездная мама похвасталась интерьером детской

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин решила похвастаться перед подписчиками обновкой, о которой давно мечтали ее сыновья. В комнате 10-летнего Юры и 6-летнего Олега появилась двухъярусная кровать. На своей странице в Инстаграм 34-летняя звездная мамочка показала, как выглядит интерьер детской.

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Помимо кровати, оформленной в белом и сером цветах, в комнате можно увидеть полки с книгами и различными статуэтками, множество фотографий в рамках, нарисованный семейный портрет, спортивную стенку, детские игрушки и полки с тетрадками и книгами под кроватью. Отметим, что вместе с Ириной и ее детьми на фото позировали их домашние любимцы.

«Такая двухэтажная кровать — это не только мечта Юры и Олежки, но и моя детская мечта! Ведь выглядит она... тааак сказочно. Поэтому большинство своего времени мы сейчас все проводим в детской, наслаждаясь обновкой», — поделилась впечатлениями от покупки Федишин.

Ирина Федишин показала детскую комнату instagram.com/irynafedyshyn

Комната сыновей Ирины Федишин instagram.com/irynafedyshyn

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