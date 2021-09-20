Третьему сыну ведущей исполнился месяц.

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Известная украинская телеведущая Катя Осадчая впервые показала новорожденного сына Даниила. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала трогательный снимок, на котором изображены ее муж и маленький сын. Также ведущая «Светской жизни» сообщила своим подписчикам, что ее третьему ребенку исполнился месяц.

«Нашему сыну Даниилу сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, в котором мы учились быть родителями сразу двум маленьким детям. Спасибо тебе, Юра Горбунов, что мы во всем команда», – подписала кадр Осадчая.

Катя Осадчая с мужем и сыном instagram.com/kosadcha

Напомним, что у пары есть еще один общий сын Иван, который появился на свет в 2018 году. А также у Кати Осадчей есть первенец от предыдущего брака, которого зовут Илья.

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