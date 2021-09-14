Ведущей исполнилось 38 лет.

Девичник со звездными подругами: Катя Осадчая показала, как отпраздновала день рождение instagram.com/kosadcha

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Известная украинская телеведущая показала, как отметила свой день рождение в кругу звездных подруг. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала серию снимков, где она и ее подруги катаются на яхте по Днепру. Позже компания подруг направилась к острову, где наслаждалась авторскими блюдами на пляже реки, слушала романтические песни под гитару и просто весело проводила время вместе.

«Девушки, спасибо за этот день теплый, веселый, насыщенный событиями. 12.09.2021 запомнится таким, как на фотографиях», подписала снимки Осадчая.

Среди гостей на празднике Кати Осадчей были такие украинские звезды: певица Настя Каменских, бывшая жена Позитива Анна Завгородная, фотограф Соня Плакидюк, модель и певица Дарья Астафьева, кинопродюсер Ирина Костюк и многие другие.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото со дня рождения Кати Осадчей:

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