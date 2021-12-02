Жена исполнителя роли Джесси Пинкмана объявила о беременности

Актер сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол во второй раз станет отцом Getty Images

Жизнь американского актера Аарона Пола кардинально измениться в новом году. Ведь звезда популярного сериала «Во все тяжкие» готовится к пополнению в семье.

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Супруга 42-летней знаменитости Лорен Парсекиан объявила о беременности. В своем аккаунте в Инстаграм будущая мама обнародовала фото, где можно увидеть, как их с Аароном трехлетняя дочь Стори обнимает ее довольно большой беременный животик.

Предполагаемую дату родов и пол малыша звездные родители пока держат в тайне. Однако признаются, что с нетерпением ждут на появление второго ребенка.

«Мы не можем дождаться встречи с тобой, малыш! Мы уже так сильно тебя любим», — подписала снимок Лорен.

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