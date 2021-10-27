Исполнительница роли Кати Пушкаревой Нелли Уварова вспомнила о потере ребенка

Известная российская актриса Нелли Уварова, которая прославилась после главной роли в сериале «Не родись красивой», впервые публично призналась, что могла бы стать мамой троих детей. Однако ее вторая беременность закончилась неудачно.

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В интервью для YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» 41-летняя кинозвезда призналась, что через некоторое время после рождения первенца, дочери по имени Ия, в 2011 году, она перенесла выкидыш. По словам Нелли, ей было очень страшно, когда она узнала о третьей беременности. Уварова боялась, что вновь потеряет малыша.

«Беременность была полна приключений. На меня обрушилось вот все, что можно. И как я все это пережила? Я максимально делала вид, что не беременна — до последнего дня. Я забывала, что беременна. Мой мозг отказывался в это верить. Мне было так страшно, потому что между первым и вторым ребенком у меня была потеря. Я так боялась! Муж меня поддерживал, но это мои страхи. Я могла часами смотреть на живот, и чтобы не сойти с ума, мне пришлось сделать вид, что это не со мной», — разоткровенничалась Нелли.

К счастью, в 2016 году актриса родила здорового мальчика, которому дала имя Игнатий. Отцом обеих детей Нелли является ее второй супруг, актер Александр Гришин. До свадьбы с Гришиным Уварова четыре года состояла в браке с режиссером Сергеем Пикаловым.

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