Влюбленные сделали официальное заявление.

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Американская актриса Оливия Манн и ее бойфренд Джон Мулани официально заявили, что ждут первенца.

Также стало известно, что будущий отец избавился от наркотической зависимости самостоятельно и готов стать отцом.

«Тогда я начал отношения с невероятной девушкой, а сейчас мы уже ждем ребенка. Я немного нервничаю, но чувствую себя счастливым. Я буду папой», – сказал парень актрисы.

Поговаривают, что парочка начала встречаться еще в начале весны, а осенью решила подтвердить слухи о беременности.

Оливия Манн и Джон Мулани Instagram

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