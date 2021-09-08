Оливия Манн и Джон Мулани впервые станут родителями
Влюбленные сделали официальное заявление.
Читайте также: ТОП-10 звезд, которые стали жертвами изнасилованияАмериканская актриса Оливия Манн и ее бойфренд Джон Мулани официально заявили, что ждут первенца.
Также стало известно, что будущий отец избавился от наркотической зависимости самостоятельно и готов стать отцом.
«Тогда я начал отношения с невероятной девушкой, а сейчас мы уже ждем ребенка. Я немного нервничаю, но чувствую себя счастливым. Я буду папой», – сказал парень актрисы.
Поговаривают, что парочка начала встречаться еще в начале весны, а осенью решила подтвердить слухи о беременности.
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