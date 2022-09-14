Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов рассказал, что должно быть в личном и классном эвакуационном рюкзаке школьников

Что должно быть в эвакуационном рюкзаке freepik.com

Читайте также: Как успокоить ребенка во время сирены: песня «Крокуй до укриття»

Война в Украине, к сожалению, продолжается. Детям приходится учиться в непростых условиях, когда в любой момент может зазвучать сирена. В школах, в которых разрешили офлайн-обучение, всех детей обязали принести эвакуационные рюкзаки.

При этом списки того, что должно быть в них, разнятся. Где-то попросили просто, чтобы родители положили в рюкзачки бутылку воды, галетное печенье, шоколадный батончик. Где-то список гораздо больше. Что же должно быть в эвакуационном рюкзаке школьника?

Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачов. Эксперт акцентировал внимание, что этот список составлен на основании рекомендаций Департамента образования Оклахомы, учебника «Спаси детей – стандартные процедуры и правила безопасности для учеников и студентов» Ресурсного центра прав ребенка.

По мнению Сергея Горбачова, такие рюкзаки должны оснащаться за счет бюджетных средств. Но реалии нашей жизни таковы, что этот вопрос ложится на плечи родителей.

Что должно быть в эвакуационном рюкзачке школьника

Бутылка воды;

Батончики;

Записка от родителей, у которой указаны фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей;

Семейное фото (по желанию);

Комплект сменного белья и одежды (но нужно иметь в виду, что рюкзак не должен быть тяжелым).

Что должно быть в рюкзаке для класса/группы (1 рюкзак на 1 класс)