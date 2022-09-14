Что должно быть в эвакуационном рюкзаке ребенка: советы эксперта
Читайте также: Как успокоить ребенка во время сирены: песня «Крокуй до укриття»Война в Украине, к сожалению, продолжается. Детям приходится учиться в непростых условиях, когда в любой момент может зазвучать сирена. В школах, в которых разрешили офлайн-обучение, всех детей обязали принести эвакуационные рюкзаки.
При этом списки того, что должно быть в них, разнятся. Где-то попросили просто, чтобы родители положили в рюкзачки бутылку воды, галетное печенье, шоколадный батончик. Где-то список гораздо больше. Что же должно быть в эвакуационном рюкзаке школьника?
Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачов. Эксперт акцентировал внимание, что этот список составлен на основании рекомендаций Департамента образования Оклахомы, учебника «Спаси детей – стандартные процедуры и правила безопасности для учеников и студентов» Ресурсного центра прав ребенка.
По мнению Сергея Горбачова, такие рюкзаки должны оснащаться за счет бюджетных средств. Но реалии нашей жизни таковы, что этот вопрос ложится на плечи родителей.
Что должно быть в эвакуационном рюкзачке школьника
- Бутылка воды;
- Батончики;
- Записка от родителей, у которой указаны фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания, контакты родителей;
- Семейное фото (по желанию);
- Комплект сменного белья и одежды (но нужно иметь в виду, что рюкзак не должен быть тяжелым).
Что должно быть в рюкзаке для класса/группы (1 рюкзак на 1 класс)
- Рюкзак яркого цвета (красный, оранжевый);
- Несколько чистых листов бумаги;
- Ручка, карандаш;
- Блокнот с твердой обложкой;
- Фонарик и дополнительные батарейки для него;
- Классная аптечка;
- Маленькое радио на батарейках + батарейки;
- Свисток;
- Вода, стаканчики;
- Термоодеяла;
- Несколько упаковок больших мусорных пакетов;
- 2-3 маркера;
- Несколько виниловых перчаток;
- Веревка;
- Маски для всех детей;
- Скотч и ножницы;
- Ведро (желательно, которое складывается, вместо туалета, на случай, если школьное укрытие туалетом не оборудовано);
- Туалетная бумага или рулон бумажных полотенец;
- Влажные салфетки;
- Раскладная клеенка для того, чтобы обеспечить приватность во время посещения самодельного туалета;
- Мультитул (многофункциональный инструмент, который объединяет в себе несколько портативных инструментов);
- Энергетические батончики для всех детей класса/группы.