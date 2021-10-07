С 25 октября 2021 года в Украинских школах начнутся осенние каникулы

Буквально через 10 дней большинство украинских школьников уйдет на традиционные осенние каникулы. Согласно графику МОН, осенью школьники будут отдыхать с 25 октября по 31 октября. Правда, такие даты МОН рекомендует, вот администрации школ могут сами принимать решение – когда отдыхать ученикам. Окончательное решение зависит и от COVID – ситуации по стране. Так, в некоторые регионах школьники ушли на он-лайн обучение, правда, оно не влияет на каникулярное время.

Осенние каникулы - время отдыха с ребенком

Последняя неделя октября, согласно прогнозам народных синоптиков, будет достаточно холодной – по мнению Леонида Горбаня последняя декада октября будет «глубоко осенней». Поэтому рассчитывать, что ребенок проведет каникулы «на свежем воздухе» все же не стоит.

А вот рассмотреть график посещения музеев и образовательных программ стоит. Следите за нашими публикациями – мы расскажем, как с пользой провести каникулы.

Стоит отметить, что полноценная рабочая неделя до начала каникул осталась одна – с 18 по 22 октября. Дело в том, что согласно распоряжению Кабмина в нашей стране праздничный день 14 октября (День Защитника Отечества) и рекомендованный выходной – следующая за ним пятница 15 октября 2021 года. Которую, правда, придется отрабатывать в субботу, 23 октября.