«Фу, тыква»: как уговорить ребенка есть то, что он не любит
С точки зрения диетологии тыква очень полезна, ведь в ней нет трансжиров, крахмала, мало сахара, зато много клетчатки. К сожалению, доводы о пользе детям не интересны, потому проблема отказа от тыквы всегда актуальна. И тут вы можете пойти одним из двух путей: не заставлять или схитрить и привлечь ребенка к приготовлению блюд из тыквы.
Блюда из тыквы, которые заинтересуют ребенка
Дети любят интересную еду. Такую, которая вызывает любопытство и желание потрогать. Потому вы можете испечь сдобу на основе тыквенного пюре.
Тыквенное пюре
Из тыквы получается вкусное и яркое пюре. Если добавить туда еще и печеного яблока, посыпать семечками кунжута и миндальными хлопьями, то шанс повысить интерес к тыкве многократно увеличивается. Опять-таки, если пюре детям не нравится – из него можно испечь булочки и печенье. А еще из пюре вы можете приготовить незатейливый пирог, который осенними днями порадует не только детей, но и взрослых.
Суп-пюре из тыквы
А вот у этого блюда даже вкуса тыквы не чувствуется. Чтобы приготовить суп-пюре, нужно запечь тыкву, картофель и морковь. Отварить куриное филе, поджарить лук в сливках, все смешать и отправить в блендер. Семечки такой суп дополняют просто идеально.
Запеченная тыква с сахаром и корицей
Для такого блюда лучше всего брать сладкие сорта тыквы, например сквош. Нарежьте тыкву тоненькими кусочками, застелите пергаментом противень, добавьте немного масла, выложите тыкву и посыпьте ее смесью из сахара и корицы. Такое лакомство разлетается очень быстро.
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