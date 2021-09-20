Тыква человечеству известна последние 7 тысяч лет. Еще Авиценна в своих трудах приводил примеры лечебных зелий на основе тыквы

С точки зрения диетологии тыква очень полезна, ведь в ней нет трансжиров, крахмала, мало сахара, зато много клетчатки. К сожалению, доводы о пользе детям не интересны, потому проблема отказа от тыквы всегда актуальна. И тут вы можете пойти одним из двух путей: не заставлять или схитрить и привлечь ребенка к приготовлению блюд из тыквы.

Блюда из тыквы, которые заинтересуют ребенка

Дети любят интересную еду. Такую, которая вызывает любопытство и желание потрогать. Потому вы можете испечь сдобу на основе тыквенного пюре.

Булочки в виде тыковок pinterest.com

Используйте гвоздику, чтобы сделать плодоножку pinterest.com

Фу тыква: как уговорить ребенка есть то, что он не любит pinterest.com

Тыквенное пюре

Ключевой момент в том, что такие булочки не только вкусные, а еще легко приобретают форму тыквы с помощью нехитрых манипуляций. Проверено на разных детях – все в восторге.Также тыкву можно использовать для подачи блюд в качестве красивой альтернативы тарелкам. В ней вы можете запекать яйца с овощами или десерты. Например, подать заварной крем в маленькой тыковке - это ли не праздник?

Из тыквы получается вкусное и яркое пюре. Если добавить туда еще и печеного яблока, посыпать семечками кунжута и миндальными хлопьями, то шанс повысить интерес к тыкве многократно увеличивается. Опять-таки, если пюре детям не нравится – из него можно испечь булочки и печенье. А еще из пюре вы можете приготовить незатейливый пирог, который осенними днями порадует не только детей, но и взрослых.

Тыквенные пироги - любовь с первого кусочка pinterest.com

Суп-пюре из тыквы

А вот у этого блюда даже вкуса тыквы не чувствуется. Чтобы приготовить суп-пюре, нужно запечь тыкву, картофель и морковь. Отварить куриное филе, поджарить лук в сливках, все смешать и отправить в блендер. Семечки такой суп дополняют просто идеально.

Суп-пюре также можно подать в тыкве pinterest.com

Запеченная тыква с сахаром и корицей

Для такого блюда лучше всего брать сладкие сорта тыквы, например сквош. Нарежьте тыкву тоненькими кусочками, застелите пергаментом противень, добавьте немного масла, выложите тыкву и посыпьте ее смесью из сахара и корицы. Такое лакомство разлетается очень быстро.

Вам будет интересно почитать на Ivona: