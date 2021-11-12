Советы, которые помогут правильно организовать домашний спортзал

Читайте также: Где взять силы: 7 продуктов, которые зарядят энергией

Продумайте дизайн домашнего спортзала

В пору пандемии многие люди начали прямо на дому не только работать, но и заниматься спортом. И стало очевидно, что для поддержания себя в отличной форме совсем не обязательно ходить в спортзал и платить немалые деньги. Попробуйте и вы организовать его дома, для этого нужно выполнить всего несколько простых условий, о которых вам расскажет Ivona.

Для серьезных занятий придется настроить себя морально, а это легче сделать в подходящей обстановке. Чтобы «обмануть» свое сознание, выделите для тренировок отдельную комнату (или хотя бы отгороженный угол) и начните создавать с нем правильную атмосферу. Для начала максимально отгородите пространство, чтобы ничто не напоминало внешне, что вы дома. Так вы сможете психологически настроиться на занятия быстрее.

Отдайте предпочтение той части комнаты, где есть пустое пространство, чтобы можно было свободно лечь на пол, вытянувшись во весь рост, или покрутить хулахуп без риска что-нибудь разбить. Неплохо будет повесить на стену большое зеркало, в котором вы сможете видеть себя целиком. Это очень помогает в ходе тренировок. Если можно, поставьте шведскую стенку с турником — это будет идеально для домашнего спортзала.

Выделите для тренировок отдельную комнату (или хотя бы отгороженный угол) Pinterest

Инвентарь для домашнего спортзала

Многие скажут, что для подкачивания основных мышц вовсе не обязательно покупать дорогое оборудование, гантели, ставить тренажеры. Излишеств, конечно, не нужно, но элементарный набор инвентаря все же потребуется.

Статические упражнения очень скоро не будут приносить удовольствия, если не дополнять их чем-то другим, а обычные приседания со временем вообще перестанут давать результат.

Домашний спортзал Pinterest

Итак, купите специальный коврик. На нем будет удобнее заниматься, возникнет впечатление, что вы пришли в зал. Также будет нужен фитбол — это очень полезная штука, заменяющая несколько тренажеров. Он отлично подойдет людям любого возраста, им легко подкачать пресс, ноги и руки, а также ягодицы. Для растяжки после тренировки (которая обязательна всегда), он тоже подходит идеально.

Понадобятся гантели весом в несколько килограмм. Пусть будет две маленькие — по 0,5 кг, две по 2 кг и две по 5 кг для начала. Так вы сможете проработать самые основные группы мышц, не «перекачивая» тело. Чтобы просто похудеть, будет достаточно легких гантелей (0,5-1,5 кг), но понадобится делать в упражнениях больше подходов. Для наращивания мышц нужны будут гантели по 3-5кг.

Инвентарь для домашнего спортзала Pinterest

Также не забудьте про полезные мелочи: фитнес-резинки стали очень популярны благодаря своей доступности в цене и легкости в применении. Они не требуют специальных знаний и подготовки, при этом они довольно эффективны и дают дополнительную нагрузку на мышцы. К тому же, такие упражнения с резинками делают тренировки разнообразными.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: