Рагу из брокколи для идеальной фигуры
Калорийность: 40 Ккал на 100 г.
Ингредиенты
- Брокколи – 500 г
- Cвежие томаты – 400 г
- Лук – 3 шт
- Чеснок – 4 зубчика
- Корень имбиря – 30 г
- Лимон – 1/3
- Оливковое масло
- Соль, перец, кориандр – по вкусу.
Способ приготовления
- Лук мелко измельчить ножом, имбирь натереть на терке, брокколи разобрать на маленькие соцветия.
- Вскипятить воду и поместить в нее капусту с лимоном, варить 2 минуты.
- Откинуть капусту на сито и охладить с помощью холодной воды.
- Лук протушить на сковороде с оливковым маслом, солью и перцем.
- Добавить на сковороду тертый имбирь, чеснок и кориандр.
- Параллельно томаты обдать кипятком, удалить кожицу, измельчить и добавить в сковороду.
- Накрыть крышкой и тушить на медленном огне 10 минут.
- Добавить брокколи и тушить еще 10 минут до готовности.