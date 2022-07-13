Калорийность: 40 Ккал на 100 г.

Ингредиенты

  • Брокколи – 500 г
  • Cвежие томаты – 400 г
  • Лук – 3 шт
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Корень имбиря – 30 г
  • Лимон – 1/3
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, кориандр – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Лук мелко измельчить ножом, имбирь натереть на терке, брокколи разобрать на маленькие соцветия.
  2. Вскипятить воду и поместить в нее капусту с лимоном, варить 2 минуты.
  3. Откинуть капусту на сито и охладить с помощью холодной воды.
  4. Лук протушить на сковороде с оливковым маслом, солью и перцем.
  5. Добавить на сковороду тертый имбирь, чеснок и кориандр.
  6. Параллельно томаты обдать кипятком, удалить кожицу, измельчить и добавить в сковороду.
  7. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне 10 минут.
  8. Добавить брокколи и тушить еще 10 минут до готовности.
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