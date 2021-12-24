Веганы и вегетарианцы предпочитают не есть мясо. Однако питание у веганов намного строже, в частности, тут есть запрет на молочные продукты, яйца, мед и любые другие продукты, полученные из продуктов животного происхождения. Кожа, шелк и мех - тоже под запретом.

Что такое вегетарианство?

Вегитарианцы - это люди, которые не едят продукты или побочные продукты убоя животных.

Что не едят:

мясо

птицу

рыбу и моллюски

насекомые

сычужный фермент, желатин и другие виды животного белка

сырье или жиры, полученные в результате убоя животных

Однако многие вегетарианцы потребляют побочные продукты, не связанные с убоем животных. К ним относятся:

яйца

молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт

мед

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Вегетарианцы обычно употребляют в пищу разнообразные фрукты, овощи, орехи, семена, злаки и бобовые, а также «заменители мяса», полученные из этих продуктов.

Вегетарианство обычно менее строгое, чем веганство, поэтому существует несколько хорошо известных вариантов вегетарианской диеты.

К ним относятся:

Лакто-ово-вегетарианский. Люди, соблюдающие эту диету, избегают всех видов мяса и рыбы, но употребляют молочные продукты и яйца.

Лакто-вегетарианский. Люди, соблюдающие эту диету, не едят мясо, рыбу или яйца, но потребляют молочные продукты.

Ово-вегетарианский. Люди, соблюдающие эту диету, не едят мясо, рыбу или молочные продукты, но употребляют яйца.

Пескатарианец. Те, кто придерживается этой диеты, избегают всего мяса, кроме рыбы и других морепродуктов. Однако это не соответствует традиционному определению вегетарианства, и многие люди называют пескатарианскую диету полувегетарианской или флекситарной.

Что такое веганство?

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Веганство - более строгая форма вегетарианства. Веганы избегают употребления любых продуктов животного происхождения или побочных продуктов. Адепты определяют веганство как «способ жизни, который стремится исключить, насколько это возможно, все формы эксплуатации и жестокого обращения с животными используемыми как для продуктов питания, одежду, так и любой другой цели.

Веганы строго избегают употребления любых продуктов и напитков содержащих:

мясо

домашняя птица

рыба и моллюски

яйца

молочные продукты

медовый

насекомые

сычужный фермент, желатин и другие виды животного белка

сырье или жиры, полученные от животных

Строгие веганы также распространяют эти принципы за пределы своего рациона и стараются по возможности избегать любых продуктов, которые прямо или косвенно связаны с использованием человеком животных. Эти продукты могут включать:

изделия из кожи и меха

шерсть

шелк

пчелиный воск

мыло, свечи и другие продукты, содержащие животные жиры

изделия из латекса, содержащие казеин, полученный из молочных белков.

косметика или другие продукты, которые производители тестируют на животных

Многие вегетарианцы также применяют некоторые из этих принципов в своем образе жизни, например, избегая кожаных изделий и продуктов, которые предполагают испытания на животных.

Что такое свроедение?

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Сыроедение – это система питания, которая предполагает полный отказ от термически обработанных продуктов. Исключение составляют лишь подогретые на невысокой температуре продукты – до 40 градусов и только в духовке.

При чем продукты не обязательно должны быть растительного происхождения – некоторые сыроеды едят также яйца, рыбу и мясо. Некоторые могут есть прошутто, итальянскую ветчину из окорока, натертого солью.

Вегетарианское сыроедение – рацион, который может включать любые растительные и молочные продукты. Но вот рыба и мясо - под запретом.

Веганское сыроедение – только растительные продукты.

Фрукторианство – тут люди едят любые фрукты, ягоды и некоторые овощи. Но под запретом овощи, которые не являются плодами. Это морковь, капуста, картофель.

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