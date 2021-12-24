В чем разница между веганством, вегетарианством и сыроедением?
Веганы и вегетарианцы предпочитают не есть мясо. Однако питание у веганов намного строже, в частности, тут есть запрет на молочные продукты, яйца, мед и любые другие продукты, полученные из продуктов животного происхождения. Кожа, шелк и мех - тоже под запретом.
Что такое вегетарианство?
Вегитарианцы - это люди, которые не едят продукты или побочные продукты убоя животных.
Что не едят:
- мясо
- птицу
- рыбу и моллюски
- насекомые
- сычужный фермент, желатин и другие виды животного белка
- сырье или жиры, полученные в результате убоя животных
Однако многие вегетарианцы потребляют побочные продукты, не связанные с убоем животных. К ним относятся:
- яйца
- молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт
- мед
Вегетарианцы обычно употребляют в пищу разнообразные фрукты, овощи, орехи, семена, злаки и бобовые, а также «заменители мяса», полученные из этих продуктов.
Вегетарианство обычно менее строгое, чем веганство, поэтому существует несколько хорошо известных вариантов вегетарианской диеты.
К ним относятся:
- Лакто-ово-вегетарианский. Люди, соблюдающие эту диету, избегают всех видов мяса и рыбы, но употребляют молочные продукты и яйца.
- Лакто-вегетарианский. Люди, соблюдающие эту диету, не едят мясо, рыбу или яйца, но потребляют молочные продукты.
- Ово-вегетарианский. Люди, соблюдающие эту диету, не едят мясо, рыбу или молочные продукты, но употребляют яйца.
- Пескатарианец. Те, кто придерживается этой диеты, избегают всего мяса, кроме рыбы и других морепродуктов. Однако это не соответствует традиционному определению вегетарианства, и многие люди называют пескатарианскую диету полувегетарианской или флекситарной.
Что такое веганство?
Веганство - более строгая форма вегетарианства. Веганы избегают употребления любых продуктов животного происхождения или побочных продуктов. Адепты определяют веганство как «способ жизни, который стремится исключить, насколько это возможно, все формы эксплуатации и жестокого обращения с животными используемыми как для продуктов питания, одежду, так и любой другой цели.
Веганы строго избегают употребления любых продуктов и напитков содержащих:
- мясо
- домашняя птица
- рыба и моллюски
- яйца
- молочные продукты
- медовый
- насекомые
- сычужный фермент, желатин и другие виды животного белка
- сырье или жиры, полученные от животных
Строгие веганы также распространяют эти принципы за пределы своего рациона и стараются по возможности избегать любых продуктов, которые прямо или косвенно связаны с использованием человеком животных. Эти продукты могут включать:
- изделия из кожи и меха
- шерсть
- шелк
- пчелиный воск
- мыло, свечи и другие продукты, содержащие животные жиры
- изделия из латекса, содержащие казеин, полученный из молочных белков.
- косметика или другие продукты, которые производители тестируют на животных
Многие вегетарианцы также применяют некоторые из этих принципов в своем образе жизни, например, избегая кожаных изделий и продуктов, которые предполагают испытания на животных.
Что такое свроедение?
Сыроедение – это система питания, которая предполагает полный отказ от термически обработанных продуктов. Исключение составляют лишь подогретые на невысокой температуре продукты – до 40 градусов и только в духовке.
При чем продукты не обязательно должны быть растительного происхождения – некоторые сыроеды едят также яйца, рыбу и мясо. Некоторые могут есть прошутто, итальянскую ветчину из окорока, натертого солью.
- Вегетарианское сыроедение – рацион, который может включать любые растительные и молочные продукты. Но вот рыба и мясо - под запретом.
- Веганское сыроедение – только растительные продукты.
- Фрукторианство – тут люди едят любые фрукты, ягоды и некоторые овощи. Но под запретом овощи, которые не являются плодами. Это морковь, капуста, картофель.
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