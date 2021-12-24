Веганы и вегетарианцы предпочитают не есть мясо. Однако питание у веганов намного строже, в частности, тут есть запрет на молочные продукты, яйца, мед и любые другие продукты, полученные из продуктов животного происхождения.  Кожа, шелк и мех - тоже под запретом.

Что такое вегетарианство?  

Вегитарианцы - это люди, которые не едят продукты или побочные продукты убоя животных.

Что не едят:

  • мясо 
  • птицу 
  • рыбу и моллюски
  • насекомые
  • сычужный фермент, желатин и другие виды животного белка
  • сырье или жиры, полученные в результате убоя животных

Однако многие вегетарианцы потребляют побочные продукты, не связанные с убоем животных. К ним относятся:

  • яйца
  • молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт
  • мед

deposiphotos.com

Вегетарианцы обычно употребляют в пищу разнообразные фрукты, овощи, орехи, семена, злаки и бобовые, а также «заменители мяса», полученные из этих продуктов. 

Вегетарианство обычно менее строгое, чем веганство, поэтому существует несколько хорошо известных вариантов вегетарианской диеты.

К ним относятся:

  • Лакто-ово-вегетарианский. Люди, соблюдающие эту диету, избегают всех видов мяса и рыбы, но употребляют молочные продукты и яйца.
  • Лакто-вегетарианский. Люди, соблюдающие эту диету, не едят мясо, рыбу или яйца, но потребляют молочные продукты.
  • Ово-вегетарианский. Люди, соблюдающие эту диету, не едят мясо, рыбу или молочные продукты, но употребляют яйца.
  • Пескатарианец. Те, кто придерживается этой диеты, избегают всего мяса, кроме рыбы и других морепродуктов. Однако это не соответствует традиционному определению вегетарианства, и многие люди называют пескатарианскую диету полувегетарианской или флекситарной.

Что такое веганство?

deposiphotos.com

Веганство - более строгая форма вегетарианства. Веганы избегают употребления любых продуктов животного происхождения или побочных продуктов. Адепты определяют веганство как «способ жизни, который стремится исключить, насколько это возможно, все формы эксплуатации и жестокого обращения с животными используемыми как для продуктов питания, одежду, так и любой другой цели. 

Веганы строго избегают употребления любых продуктов и напитков содержащих:

  • мясо
  • домашняя птица
  • рыба и моллюски
  • яйца
  • молочные продукты
  • медовый
  • насекомые
  • сычужный фермент, желатин и другие виды животного белка
  • сырье или жиры, полученные от животных

Строгие веганы также распространяют эти принципы за пределы своего рациона и стараются по возможности избегать любых продуктов, которые прямо или косвенно связаны с использованием человеком животных. Эти продукты могут включать:

  • изделия из кожи и меха
  • шерсть
  • шелк
  • пчелиный воск
  • мыло, свечи и другие продукты, содержащие животные жиры
  • изделия из латекса, содержащие казеин, полученный из молочных белков.
  • косметика или другие продукты, которые производители тестируют на животных

Многие вегетарианцы также применяют некоторые из этих принципов в своем образе жизни, например, избегая кожаных изделий и продуктов, которые предполагают испытания на животных.

Что такое свроедение?

deposiphotos.com

Сыроедение – это система питания, которая предполагает полный отказ от термически обработанных продуктов. Исключение составляют лишь подогретые на невысокой температуре продукты – до 40 градусов и только в духовке.

При чем продукты не обязательно должны быть растительного происхождения – некоторые сыроеды едят также яйца, рыбу и мясо. Некоторые могут есть прошутто, итальянскую ветчину из окорока, натертого солью.   

  • Вегетарианское сыроедение – рацион, который может включать любые растительные и молочные продукты. Но вот рыба и мясо - под запретом. 
  • Веганское сыроедение – только растительные продукты. 
  • Фрукторианство – тут люди едят любые фрукты, ягоды и некоторые овощи. Но под запретом овощи, которые не являются плодами. Это морковь, капуста, картофель. 

Вам будет интересно прочитать на Ivona: