Собрали для вас 6 плюсов веганства, о которых стоит знать каждому

1. У веганов низкий холестерин

Исследования анализов крови веганов по всему миру доказали, что в среднем по популяции у веганов почти в три раза реже происходит повышение холестерина до опасного уровня.

2. У веганов здоровое сердце

Небольшое количество жиров в рационе, много клетчатки, витамины, большое количество свежей пищи закономерно приводит к тому, что сердечные заболевания встречаются в среде веганов в два раза реже, чем среди мясоедов, в том числе и потому, что подобный рацион способствует понижению артериального. давления.

3. Они реже болеют

У веганов в четыре раза реже возникает диабет и почти всегда нормальный уровень сахара в крови. А еще веганы меньше рискуют заболеть раком, причем любого типа. Пока ученым не удалось установить причины этого явления, но статистика неумолима: вегетарианцы в целом реже страдают онкологическими заболеваниями. Особенно показательна картина при исследовании рака органов желудочно-кишечного тракта и рака груди.

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4. Они выглядят моложе

При слепом тестировании, когда группе испытателей показывали в случайном порядке фотографии людей и просили оценить их возраст, веганам давали на 5-10 лет меньше их реального возраста, тогда как мясоедам - ​​реальный возраст и старше. Ученые объясняют это большим количеством антиоксидантов в типичной для веганов пище.

5. Они более стройные

Возможно, это связано с тем, что, отказавшись от мяса, люди более внимательно относятся к своему здоровью, чаще занимаются спортом и больше двигаются, но факт остается фактом: среднестатистический веган на 10 кг легче своего ровесника-мясоеда.

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