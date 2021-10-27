ЗОЖный бургер: с котлетами из чечевицы и грецких орехов

Теперь в бутерброды кладут аппетитные котлетки из чечевицы и орехов! И это не просто вкусно, ни и полезно!

Бургер с котлетами из чечевицы и грецких орехов pixabay.com