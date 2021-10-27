ЗОЖный бургер: с котлетами из чечевицы и грецких орехов
Теперь в бутерброды кладут аппетитные котлетки из чечевицы и орехов! И это не просто вкусно, ни и полезно!
Ингредиенты
- Булка (круглая) - 4 шт.
- Грецкие орехи - 100 г
- Хлебные крошки - 80 г
- Чеснок - 3 зубчика
- Тмин - 2 ч. л.
- Кориандр - 2 ч. л.
- Перец-чили - 1/2 шт.
- Чечевица (отварная) - 150 г
- Яйцо - 1 шт.
- Масло растительное - 4 ст. л.
- Соус Табаско - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Способ приготовления
- В кухонном комбайне измельчите грецкие орехи, хлебные крошки, чеснок, добавьте к смеси тмин, кориандр, перец чили, посолите и поперчите.
- Затем добавьте вареную чечевицу и 1 ст. л. растительного масла.
- Взбейте яйцо, смешайте его с чечевичной смесью. Из полученной массы вылепите четыре котлеты, придайте им круглую и плоскую форму.
- В сковороду влейте оставшееся растительное масло, обжарьте котлеты на небольшом огне с двух сторон, 8–10 минут. Котлеты охладите.
- Чечевично-ореховые котлетки вложите в разрезанную пополам булочку, добавьте немного зелени и дольки свежих овощей по вкусу, сдобрите любимым соусом.