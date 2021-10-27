Ингредиенты

  • Булка (круглая) - 4 шт.
  • Грецкие орехи - 100 г
  • Хлебные крошки - 80 г
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Тмин - 2 ч. л.
  • Кориандр - 2 ч. л.
  • Перец-чили - 1/2 шт.
  • Чечевица (отварная) - 150 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Масло растительное - 4 ст. л.
  • Соус Табаско - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Способ приготовления

  1. В кухонном комбайне измельчите грецкие орехи, хлебные крошки, чеснок, добавьте к смеси тмин, кориандр, перец чили, посолите и поперчите.
  2. Затем добавьте вареную чечевицу и 1 ст. л. растительного масла. 
  3. Взбейте яйцо, смешайте его с чечевичной смесью. Из полученной массы вылепите четыре котлеты, придайте им круглую и плоскую форму.
  4. В сковороду влейте оставшееся растительное масло, обжарьте котлеты на небольшом огне с двух сторон, 8–10 минут. Котлеты охладите.
  5. Чечевично-ореховые котлетки вложите в разрезанную пополам булочку, добавьте немного зелени и дольки свежих овощей по вкусу, сдобрите любимым соусом.