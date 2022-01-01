В череде праздничных выходных, где-то между Новым годом и Рождеством, необходимо давать организму передышку и устраивать «разгрузочные дни». Телу будет гораздо легче справиться со следующим гастро-ударом, если один день вы посвятите исключительно белковому меню. В рационе должно быть нежирное мясо и/или рыба в количестве до 500-600 г и овощи: свежие или паровые. Углеводы на этот день стоит совсем исключить из меню.