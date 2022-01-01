Как пережить новогодние праздники и не поправиться
Новогодние и рождественские праздники - вкусная "боль" для тех, кто старается следить за весом, считает калории и старается вести правильный образ жизни. Мы подобрали главные советы о том, как не набрать лишний вес и "войти и выйти" из череды новогодних застолий в стабильном весе.
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Несколько стаканов простой воды без газа, комнатной температуры перед застольем помогут "обмануть" желудок. Это поможет быстрее насытиться, улучшит пищеварение и ускорит метаболизм.
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Начинать застолье лучше всего с овощного салата. Он заполнит желудок, клетчатка создаст ощущение сытости и на "тяжелую артиллерию" останется мало места.
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Не запивайте еду водой, это совет всех диетологов. Жидкость, которой вы запиваете еду ухудшает способность организма усваивать продукты, растягивает желудок и портит самочувствие. Особенно вредны холодные и газированные напитки, а "сладкая вода" и вовсе является источником вредоносного сахара.
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На следующий день после празднования, когда организму тяжело «отходить» от событий прошлой ночи, пейте как можно больше воды с лимоном и чая с имбирем. Эти продукты восстановят силы, поправят состояние здоровья и ускорят метаболизм.
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В череде праздничных выходных, где-то между Новым годом и Рождеством, необходимо давать организму передышку и устраивать «разгрузочные дни». Телу будет гораздо легче справиться со следующим гастро-ударом, если один день вы посвятите исключительно белковому меню. В рационе должно быть нежирное мясо и/или рыба в количестве до 500-600 г и овощи: свежие или паровые. Углеводы на этот день стоит совсем исключить из меню.
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Не брезгуйте кефиром или нежирным йогуртом, желательно, домашним. Кисломолочные продукты способствуют хорошему пищеварению и работе кишечника.
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Физические нагрузки, даже простые прогулки на свежем воздухе улучать метаболизм и помогут сжечь калории.