Ivona предлагает подборку традиций ко Дню святого Николая

День святого Николая отмечают 19 декабря. Предлагаем вспомнить, какие подарки традиционно дарят к этому празднику, и что, согласно народным верованиям, можно делать в этот день. Святой Николай, в сложившейся традиции, обычно, как и Санта-Клаус, путешествует с огромным мешком подарков. Его сопровождают ангелы и чертики. Херувимчики кладут послушным детям под подушку подарки, а вторые - прячут у изголовья непослушных прутики.

День Святого Николая Pinterest

Взрослым в старину подарков не дарили. Они варили пиво, пекли постные пироги с грибами и устраивали забаву – часто катались на конях.

Девушки на выданье — перебирали на Николая свое приданное и складывали в сундук, чтобы потом встречать сватов.

В старину верили, что в День святого Николая необходимо совершать добрые поступки и жертвовать нуждающимся – иначе семь лет не будет добра.

Также есть примета, что здоровья в следующем году будет столько же, сколько на Николая совершишь бескорыстных добрых дел. Однако взаймы на Николая нельзя давать категорически — уйдет достаток из семьи. В преддверие Николая нужно и самому отдать долги, также наладить отношения со всеми, с кем был в ссоре.

День Святого Николая pinterest.com

На Николая нужно загадывать самое желанное – оно должно сбыться.

Лучше праздник начать с посещения церкви. До того, как пойти в храм – хозяин должен обойти и накормить скотину – это также сулит достаток и благополучие на целый год. Весь день на Николая традиционно не шьют, не стирают и в принципе откладывают все хлопоты по хозяйству.

Меню 19 декабря праздничное. Для постящихся – можно поставить на стол рыбу.

Приметы в день святого Николая:

Земля покрылась снегом — зима грядет с сильными морозами

Теплый денек на праздник — зима будет не холодной

Иней перед днем Николая — к урожайному году

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