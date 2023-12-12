Валентин Томусяк рассказал о состоянии жены

Украинский актер Валентин Томусяк поделился новыми подробностями о состоянии своей жены Екатерины Тышкевич. 29-летняя звезда сериалов «Авантюра», «Бессмертник», «Аметистовая серьга», «Ничто не случается дважды» и «Обмани себя» неделю назад попала в реанимацию с сепсисом.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис Томусяк запостил несколько видео, в которых поблагодарил всех неравнодушных украинцев за донаты на лечение его жены.Свое обращение Валентин снял возле палаты интенсивной терапии в ожидании, когда медперсонал разрешит ему увидеться с любимой.

«Я сейчас у двери интенсивной терапии, где в одном из боксов лежит Катруся, ожидаем, пока нас впустят, чтобы увидеть ее. Нам пришел счет, поэтому я должен уже разбивать банку. Перед тем, как ее разбить, я бы хотел вас всех и каждого отдельно поблагодарить за вашу поддержку, донаты, за каждую копеечку. Даже не в деньгах дело, а именно в вашей поддержке, любви, вере. Некоторые спрашивали, какая еще нужна помощь… Поверьте, каждая ваша молитва, каждое ваше пожелание и даже просто мысль уже является поддержкой и помощью. Это то, что дает силы держаться», — поделился муж Тышкевич.

Муж Екатерины Тышкевич рассказал о ее состоянии instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

В другом ролике актер рассказал, что на восьмой день перебывания Екатерины в клинике врачи впервые заметили положительную динамику.

«Вышли врачи и сказали, что на самом деле с сегодняшнего дня наконец-то намечается положительная динамика. Что наконец, именно с сегодняшнего дня они хотя бы нащупали какую-то опору. Состояние Кати для них все еще остается тяжелым, они говорят, что путь еще долгий, но, слава Богу" , положительная динамика есть. Сейчас ее вывели из сна, чтобы посмотреть, как она может дышать самостоятельно. Она подышала, и наконец у нее вынули эту трубку изо рта и надели кислородную маску. Пока что так», — сообщил он.

Валентин Томусяк рассказал о состоянии Екатерины Тышкевич instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Также Томусяк рассекретил, в какой частной клинике находится Екатерина. Судя по фото, актриса на лечении в Медицинском доме Odrex в Одессе.

В какой клинике находится Екатерина Тышкевич instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

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