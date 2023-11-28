Звезда «Голодных игр» прокомментировала слухи о пластических операциях

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс впервые ответила на слухи о том, что хирурги изменили ей форму носа и глаз. В беседе с Кайли Дженнер для журнала Interview Magazine 33-летняя звезда фильмов «Голодные игры», «Мой парень — псих» и «Не смотрите наверх» заявила, что никогда не делала пластических операций, а свою внешность меняла только с помощью макияжа.

«Просто невероятно, на что способен макияж, ведь именно с ним я и работаю. Хунг Ваннго (известный визажист. — ред.) подчеркивает мне губы. Я называю его пластическим хирургом: с тех пор как я с ним работаю, все убеждены, что я сделала операцию на глазах. А я отвечаю: "Я не делала операцию. Я делаю макияж"», — поделилась Дженнифер.

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Обладательница «Оскара» добавила, что многие не осознают, насколько сильно взросление может отражаться на лице. Лоуренс отметила, что ничего не делала со своим носом, однако за 14 лет ее кинокарьеры он стал выглядеть иначе из-за старения и похудения.

«Я начала сниматься в 19 лет, поэтому в сети много моих фотографий, на которых мне от 19 до 30 лет. И я постоянно говорю: "Я стала старше. Мое лицо похудело и изменилось, потому что я стала старше". Все думают, что мне сделали пластику носа, а я такая: "У меня точно такой же нос. Мои щеки стали меньше. Спасибо, что подняли эту тему"», — подчеркнула знаменитость.

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