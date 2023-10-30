Актриса опровергла слухи, что делала пластику груди

Украинская актриса Ксения Мишина, которая прославилась после съемок в сериале «Крепостная» и шоу «Холостячка», впервые в жизни перенесла операцию. В субботу, 28 октября, знаменитость показала в Инстаграм, как ей ставят капельницу в больнице, а затем запостила еще одну сторис после наркоза. Тогда Мишина не стала рассказывать фанам, почему ей пришлось лечь под нож.

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Но сегодня, 30 октября, победительница «Танцев со звездами-2019» и ведущая проекта «Я люблю Украину» поделилась новыми подробностями хирургического вмешательства. Ксения опровергла слухи о том, что сделала пластику груди и заявила, что это была плановая операция. Также она рассказала, что собирается на дополнительные лабораторные исследования и добавила, что в Украине сделать анализы намного проще, чем за границей.

«Спасибо за вашу заботу. Со мной все хорошо. Операция была плановой… И это была не грудь. У меня пока все гуд с этим вопросом. Поеду сдам некоторые анализы после операции. Это так круто, что в нашей стране можно это сделать просто вот так (по щелчку пальцев — ред.), записаться онлайн или позвонить и сразу же поехать сдать анализы. После того, как у меня был опыт жизни за границей, я просто радуюсь, что в нашей стране это можно сделать быстро, удобно и эффективно», — поделилась актриса.

Ксения Мишина впервые в жизни перенесла операцию Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина перенесла операцию Фото: instagram.com/misha.k.ua

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