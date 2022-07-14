30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять так ли вреден алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.

За условную единицу выпитого ученые приняли 1 юнит. Это равняется 10 мл чистого этанола, что в пересчете равно 25 мл водки или 100 мл вина, или 200 мл не слишком крепкого пива.

Оказалось, что таких единиц в неделю следует выпивать не более 14. У тех, кто превышал эту норму, выявили изменения в той области мозга, которая отвечает за когнитивные навыки, память, эмоции и интеллект, — в так называемом гиппокампе.

Если довести количество спиртного до 300 мл этанолового спирта в неделю, эта часть мозга начнет просто атрофироваться.

Чтобы нанести себе непоправимый вред, достаточно выпивать за семь дней 750 мл водки либо 3 литра вина или 6 литров пива 5% крепости.

На основании полученных результатов ученые рекомендуют понизить допустимую норму употребления алкоголя до 7 юнитов в неделю. Это значит, что можно выпить за это время 175 мл водки, 0,7 литра вина или около 1,4 литра пенного.

Помимо этого, специалисты советуют придерживаться еще двух правил для профилактики формирования устойчивой алкогольной зависимости: