Вдовий горб чаще всего встречается у женщин после 40 лет

Вдовий или климактерический горб – нередкая проблема. Чаще всего она встречается у женщин после 40 лет, но ей также подвержены мужчины и даже подростки. Ivona решила разобраться, что такое вдовий горб и почему он появляется.

Что такое вдовий горб?

Климактерический горб – это отложение жировой ткани в области седьмого шейного позвонка. Его легко заметить, поскольку горб очень выпячивает наружу. Жировые клетки быстро накапливаются в этой зоне, потому что это место наименьшей подвижности.

Казалось бы, вдовий горб – это лишь эстетическая проблема, но она влечет за собой множество проблем. Пациенты с климактерическим горбом жалуются на частые головные боли, головокружения и бессонницу. К тому же, вдовий горб способствует ухудшению кровообращения, что влияет на питание клеток головного мозга.

Вдовий горб: причины появления

Причины появления вдовьего горба следующие:

избыточная масса тела

нарушение гормонального фона

климакс

малоподвижный образ жизни

травма позвонков

сифилис, туберкулез

отложения солей в позвонках (болезнь Бехтерева)

хронический стресс

частое использование гаджетов

Вдовий горб: профилактика и лечение

Лучшей профилактикой вдовьего горба считаются регулярные занятия спортом (плаванием, гимнастикой, йогой 2-3 раза в неделю). Также стоит изменить место сна: выбирайте матрас и подушку средней жесткости.

Лечение вдовьего горба на ранних этапах может включать физиотерапию (ударно-волновую терапию). Большой климактерический горб лечат оперативно: делают липосакцию. Чаще всего применяется вакуумная липосакция, после которой не нужно накладывать швы, потому что она выполняется через микропроколы. Реабилитация после липосакции занимает около 2-3 недель.

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