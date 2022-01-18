Как бороться с вредными привычками: советы, которые работают
У каждого из нас есть вредные привычки: кто-то грызет ногти, кто-то курит, а кто-то может зависнуть на просторах соцсетей на несколько часов. Но психологи уверяют, что можно прекратить заниматься тем, что мы называем плохой привычкой. Как — разбиралась Ivona.
Плохие привычки: как они формируются
На самом деле мы все живем во власти привычек, поскольку наш мозг запрограммирован распознавать закономерности в среде обитания и запоминаться то, как мы реагируем на определенные события в прошлом.
По словам психолога Венди Вуд, когда в определенной ситуации вы повторяете действие снова и снова, а затем получаете за это какое-то вознаграждение — вы плавно обучаетесь связывать ситуацию с этой привычкой.
В тоже время психолог Джеймс Клир называет это «петлей привычки», которая состоит из:
- Ключа — триггера
- Тяги — желания или мотивации. Но стоит понимать, что то, чего вы желаете, не сама привычка, а результат, который она дает.
- Реакции — автоматическая реакция на ключ.
- Поощрения — всплеск дофамина, который вы ощущаете, когда поддались тяге.
Поэтому побороть вредные привычки нельзя, поскольку они поскольку они заложены в мозге, что делает их удивительно стойкими. Поэтому сила воли может помочь лишь в краткосрочной перспективе. Но хорошая новость заключается в том, что хорошие привычки, такие же стойкие, как и вредные. Поэтому стоит пытаться заменить хорошими привычками вредные.
Как избавиться от вредных привычек: технология
- Избавляться стоит по одной привычке за раз. Поскольку, если вы сразу захотите бросить курить, отказаться от сладостей и соцсетей, то быстро забросите борьбу с вредными привычками.
- Замените вредную привычку полезной активностью. Например, если вы ходите на перекур, чтобы расслабиться и сфокусироваться, можно попробовать заниматься медитациями. За те же пять минут вы сможете немного отдохнуть и собраться с мыслями.
- Поощряйте себя за достижения. Продержались две недели — сходите на концерт или в ресторан, месяц — купите себе то, о чем давно мечтали, или отправьтесь в путешествие.
- Будьте готовы к долгой борьбе. Ведь работа с вредными привычками очень сложная. Чтобы себя мотивировать, заведите календарь, где будете отмечать каждый день без вредной привычки. Ваш результат — будет вас вдохновлять.
- Разделите процесс борьбы с вредными привычками на этапы. Если речь идет о «зависании» в соцсетях, сначала сократите время на них до пары часов в день, позже до часа, а потом заходите туда по необходимости.
- Держите соблазны вне поля зрения. Если вы намерены отказаться от сладостей, то спрячьте их подальше или вообще не держите дома ничего сладкого.
- Заручитесь поддержкой близких. Сообщите своим родным и близким о желании избавиться от вредной привычки и попросите их поддержать вас.
- Анализируйте свое состояние. Заведите дневник, в котором описывайте свое состояние, особенно, когда чувствуете, что вот-вот сорветесь. Также пишите, зачем вы боретесь со своей привычкой и как изменится ваша жизнь, когда вы от нее совсем откажетесь.
- Не отказывайтесь от идеи избавиться от вредной привычки, если с первого раза не получилось. Пробуйте снова, анализируйте, почему для вас так важно распрощаться с вредной привычкой.
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