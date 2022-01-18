Как перестать грызть ногти, курить и бесконечно листать ленту соцсетей?

У каждого из нас есть вредные привычки: кто-то грызет ногти, кто-то курит, а кто-то может зависнуть на просторах соцсетей на несколько часов. Но психологи уверяют, что можно прекратить заниматься тем, что мы называем плохой привычкой. Как — разбиралась Ivona.

Плохие привычки: как они формируются

На самом деле мы все живем во власти привычек, поскольку наш мозг запрограммирован распознавать закономерности в среде обитания и запоминаться то, как мы реагируем на определенные события в прошлом.

По словам психолога Венди Вуд, когда в определенной ситуации вы повторяете действие снова и снова, а затем получаете за это какое-то вознаграждение — вы плавно обучаетесь связывать ситуацию с этой привычкой.

В тоже время психолог Джеймс Клир называет это «петлей привычки», которая состоит из:

Ключа — триггера

Тяги — желания или мотивации. Но стоит понимать, что то, чего вы желаете, не сама привычка, а результат, который она дает.

Реакции — автоматическая реакция на ключ.

Поощрения — всплеск дофамина, который вы ощущаете, когда поддались тяге.

Поэтому побороть вредные привычки нельзя, поскольку они поскольку они заложены в мозге, что делает их удивительно стойкими. Поэтому сила воли может помочь лишь в краткосрочной перспективе. Но хорошая новость заключается в том, что хорошие привычки, такие же стойкие, как и вредные. Поэтому стоит пытаться заменить хорошими привычками вредные.

Как избавиться от вредных привычек: технология

via GIFER

Избавляться стоит по одной привычке за раз. Поскольку, если вы сразу захотите бросить курить, отказаться от сладостей и соцсетей, то быстро забросите борьбу с вредными привычками. Замените вредную привычку полезной активностью. Например, если вы ходите на перекур, чтобы расслабиться и сфокусироваться, можно попробовать заниматься медитациями. За те же пять минут вы сможете немного отдохнуть и собраться с мыслями. Поощряйте себя за достижения. Продержались две недели — сходите на концерт или в ресторан, месяц — купите себе то, о чем давно мечтали, или отправьтесь в путешествие. Будьте готовы к долгой борьбе. Ведь работа с вредными привычками очень сложная. Чтобы себя мотивировать, заведите календарь, где будете отмечать каждый день без вредной привычки. Ваш результат — будет вас вдохновлять. Разделите процесс борьбы с вредными привычками на этапы. Если речь идет о «зависании» в соцсетях, сначала сократите время на них до пары часов в день, позже до часа, а потом заходите туда по необходимости. Держите соблазны вне поля зрения. Если вы намерены отказаться от сладостей, то спрячьте их подальше или вообще не держите дома ничего сладкого. Заручитесь поддержкой близких. Сообщите своим родным и близким о желании избавиться от вредной привычки и попросите их поддержать вас. Анализируйте свое состояние. Заведите дневник, в котором описывайте свое состояние, особенно, когда чувствуете, что вот-вот сорветесь. Также пишите, зачем вы боретесь со своей привычкой и как изменится ваша жизнь, когда вы от нее совсем откажетесь. Не отказывайтесь от идеи избавиться от вредной привычки, если с первого раза не получилось. Пробуйте снова, анализируйте, почему для вас так важно распрощаться с вредной привычкой.

Вам будет интересно почитать на Ivona: