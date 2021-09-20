Не снимайте браслет, пока не посетите маммолога

Рак молочной железы — один из самых распространенных видов рака: только в 2020 году он был выявлен у 2,2 млн человек, а 685 тысяч женщин умерли от этого заболевания. Несмотря на пугающую статистику, стандартизированная смертность по возрасту от этого вида рака в последние годы сократилась: все благодаря раннему выявлению и последующему эффективному лечению. Регулярно посещать маммолога женщин призывают СМИ, известные личности, артисты и компании. Так, например, Avon, которая в этом году отмечает 135-летие, с помощью своей программы «Вместе против рака груди» привлекает внимание к проблеме рака молочной железы, является одной из самых распространенных причин смертности среди женщин.

Акции и мероприятия в рамках программы направлены на информирование женщин о здоровье груди, а благодаря возможности пройти бесплатное исследование женщины из небольших населенных пунктов получают качественное обследование и узнают о состоянии своего здоровья.

В 2021 году в рамках программы «Вместе против рака груди» команда Avon создала браслет дружбы и поддержки. Главная идея заключалась в том, чтобы носить браслет на руке как напоминание о визите к маммологу. Поэтому надев, не спешите его снимать, пока не пройдете обследование.

Avon создала браслет-напоминание о визите к маммологу пресс-служба

Кроме того, Avon призывает позаботиться не только о себе, но и о женщине, которая вам очень близка. Подарите второй браслет вашей маме, бабушке или подруге. Расскажите им об инициативе и на своем примере смотивуйте их посетить маммолога. Поэтому браслет от Avon – важный аксессуар, который говорит о вашей любви без лишних слов!

Справка: Avon была создана Дэвидом Х. МакКоннеллом в 1886 году. Со времени ее основания и до сегодняшних дней каждая участница команды Avon продолжает дело, начатое МакКоннеллом, и утверждает фундаментальные принципы компании, внося свой вклад в благосостояние общества с помощью использования ее бизнес-модели, товаров-бестселлеров и различных социальных инициатив. Созданная как компания для женщин, Avon была пионером в сфере прямых продаж, дав женщинам возможность иметь экономическую независимость.

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