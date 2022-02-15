Выбираем место для отдыха в 2022 году

Лучшие направления для путешествий в 2022 году в Европе назвал известный туристический ресурс European Best Destinations. Для составления рейтинга эксперты опросили более полумиллиона путешественников из 182 стран мира. Какие города и страны привлекают туристов в 2022-м — читайте на Ivona.

ТОП-20 направлений для путешествий в Европе в 2022:

1. Любляна, Словения. Любляна интересует путешественников, которые хотят насладиться культурой, искусством, развлечениями, гастрономией и прогулками по большим зеленым зонам города.

2. Марбелья, Испания – столица солнца в Европе – испанская Марбелья привлекает тех, кто хочет отдохнуть, пошопиться, поужинать в изысканных ресторанах и провести незабываемый отдых.

3. Амьен, Франция – здесь вы сможете совершить увлекательное путешествие по следам Жуля Верна, полюбоваться тихими каналами и плавучими садами.

4. Пловдив, Болгария – один из древнейших городов мира и самый старый беспрерывно заселенный город Европы.

5. Левен, Бельгия – живописный город в сердце страны, подарит отличный отдых одиноким путешественникам, компаниям друзей или семьям.

6. Орадя, Румыния – один из красивейших городов страны, который точно стоит посетить.

7. Лондон, Великобритания – 2022-й отличное время, чтобы заново открыть для себя Лондон – одно из самых экстравагантных направлений.

8. Неймеген, Нидерланды – старейший город страны с интересным историческим центром, полным разных достопримечательностей.

9. Регион Лахти, Финляндия – это крупнейший озерный край в Финляндии и Европе.

10. Стамбул, Турция – отличное направление для тех, кто хочет изменить обстановку, посетить старинный город с удивительной культурой.

11. Побережье Амальфи, Италия – это место считают идеальным для медового месяца или для предложения руки и сердца.

12. Прага, Чехия – одно из романтический направлений без больших толп туристов.

13. Рим, Италия – это одно из самых посещаемых направлений в мире и настоящий музей под открытым небом.

14. Бавария, Германия – удивительный регион с большим количеством самых красивых замков Германии.

15. Афины, Греция – путешественники любят посещать Акрополь, храм Посейдона и другие исторические достопримечательности столицы.

16. Клонакилти, Ирландия – одно из лучших направлений устойчивого туризма в стране.

17. Вена, Австрия – одна из европейских столиц любви и отличное романтическое направление.

18. Люцерн, Швейцария – город, буквально сошедший с почтовой открытки привлекает туристов со всего мира.

19. Грац, Австрия – кулинарная столица страны с интересным старым городом в центре.

20. Крит, Греция – остров, который купается в солнечных лучах и теплом ветре, идеален для любителей дикой природы и тех, кто хочет отдохнуть.

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