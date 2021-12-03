Купальні Будапешту, термальні води та фантастичні краєвиди столиці Угорщини

Взимку і в Європі можна чудово зігрітися. Кататися на лижах – сподіваємося, що чергова вірусна хвиля спаде, і лижні курорти Австрії, Італії, Словаччини запрацюють на повну силу. Пити глінтвейн / пунш / грог під каштани прямо з жаровні на вулицях Амстердама або Брюсселя.

Або зануритися в гарячу мінеральну воду у Будапешті. Тим більше, Угорщина – одна із найвідкритіших для українців країн Європи. З різних міст України до Будапешта можна долетіти рейсами Wizz Air або Ryanair. При цьому вам знадобиться сертифікат вакцинації або негативний ПЛР тест. Для перетину кордону наземним транспортом – поїздом чи автомобілем – на сьогоднішній момент не потрібні взагалі жодні медичні документи. Але ситуація може змінитися, тому перед поїздкою обов'язково зверніться до рекомендацій МЗС України

Мости Будапешту deposiphotos.com

Отже, столиця Угорщини - Будапешт: Дунай, мости. Панорами. З пагорбів Буди – на рівний стіл Пешта, сервірований розкішним неоготичним Парламентом, Базилікою, елегантною площею Героїв та ще десятком прегарних атракцій. З набережних Пешта – на хвилясту корону Буди, прикрашену Рибальським бастіоном, Королівським палацом, храмом Матяша та статуєю Свободи на горі Ґеллерт.

фото: Світлана Кабиш Сецесійні інтер’єри

І ось тут, біля гори Ґеллерт, давайте зупинимося. А саме в однойменній купальні. Тутешнє гаряче джерело сірчаної води оцінили ще вояки-кельти. Тому що дуже добре заліковувала рани і допомагала при інших хворобах. А угорці на початку 20 століття збудували купальню – чудовий зразок сецесії, усю в мозаїчно-майоликових орнаментах. Звичайно, сліди часу на цих пишних інтер'єрах видні, але інста-фото виходять чудові. І релакс також забезпечений. Якось тут і голлівудський красунчик Раян Ґослінґ релаксував – правда, в одязі, на камеру. Тож ви у купальника-плавках будете почуватися ще краще.

фото: Світлана Кабиш Басейн купальні Ґеллерт - фізкультура для місцевих, враження для туристів

На будайській стороні, неподалік купальні Ґеллерт є ще чотири відомі терми, три з яких – турецькі, побудовані у 16 ​​столітті османськими шанувальниками тілесних задоволень. На жаль, маленька таємнича Кірай і красуня Велі Бей зараз закриті, зате лазня Рудаш – з радоновою водою та… модним панорамним басейном на даху – чекає! У понеділок, середу, четвер і в першій половині п'ятниці її автентичні турецькі басейни лише для чоловіків (привіт тим же османам), жінкам окремо дістається лише вівторок, а з 13 години у п'ятницю і до закриття в неділю можна і вдвох. З перервою на сон та їжу, звичайно. До речі, у купальні Рудаш є й непоганий ресторан. Ще трохи далі на північ уздовж Дунаю – дуже корисна купальня Лукач. Та вона не така гламурна, і ми з вами махнемо одразу на лівий берег, у Пешт.

фото: Світлана Кабиш Термальні басейни Ґеллерт: краса та користь

А тут, у міському саду, прямо за вже згаданою площею Героїв чекає на нас королева будапештських терм – купальня Сечені. Чекає з 7 ранку та до 7 вечора (а іноді і до восьмої – дивіться на сайті). Як і Ґеллерт, побудована на початку 20 століття, теж із залученням найкращих архітекторів та майстрів: ліпнина, скульптури, вітражі. Ще одне свято сецесії, ще масштабніше. Кільце будівель з термальними басейнами, парильнями, терапевтичним відділенням, до речі. Усередині кільця великий плавальний басейн, розважальний із різними гейзерчиками і, звичайно, термальний. По-справжньому гарячий. Взимку там особливо приємно. І ось що я вам скажу: якщо їдете взимку, підіть у Сечені рано-вранці або ввечері. Дзвінко-холодне повітря, вогні ліхтарів, що в'язнуть у клубах пари над гарячою водою – це буде одне з найяскравіших вражень від зимового Будапешта. Віллу Сміту, який два роки тому засвітився в купальні Січені серед білого дня, я б теж це порадила. Може, повернеться?

фото: Світлана Кабиш Ззовні купальня Сечені - майже палац

Усі ці терми входять до об'єднання лікувальних купалень Будапешта. На сьогоднішній момент для відвідування потрібний сертифікат вакцинації. Якщо він у вас є, то вперед – за теплими-теплими емоціями

текст: Світлана Кабиш

фото: Світлана Кабиш Взимку у термальній воді просто неба - це щось

фото: Світлана Кабиш Будапешт красив завжди

Вам будет интересно прочитать на Ivona: