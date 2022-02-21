21 февраля в мире отмечают День родного языка

Сегодня, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. Этот праздник был учрежден на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и отмечается ежегодно с 2000 года. Цель праздника – поддержка разнообразия и многоязычия. Согласно данным ЮНЕСКО, около 2500 тысяч языков находятся под угрозой исчезновения и на некоторых из них говорят только 30 человек. А к концу века около 50% современных языков будут вымершими. Такие данные были обнародованы в «Атласе языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» организации ЮНЕСКО в 2010 году.

Ivona решила рассказать о языках, на которых говорит около от 20 до нескольких сотен тысяч человек.

ТОП-10 языков под угрозой исчезновения

Вираджури – язык коренного народа Австралии Вираджури, на котором говорит 30 человек. Этот язык можно услышать в юго-западной части Нового Южного Уэльса.

– язык коренного народа Австралии Вираджури, на котором говорит 30 человек. Этот язык можно услышать в юго-западной части Нового Южного Уэльса. Науат , еще одно название Пипиль – язык народа пипили, который относится к юто-ацтекской группе языков. На нем говорит около 200 человек в Сальвадоре.

, еще одно название Пипиль – язык народа пипили, который относится к юто-ацтекской группе языков. На нем говорит около 200 человек в Сальвадоре. Корнский язык – язык корнцев, которые входят в бриттскую ветвь кельтской группы индоевропейской языковой семьи. На корнском языке говорят в британском Корнуолле. Кстати, этот язык был признан вымершим, однако после возрождения, его перевели в «находящийся под угрозой».

– язык корнцев, которые входят в бриттскую ветвь кельтской группы индоевропейской языковой семьи. На корнском языке говорят в британском Корнуолле. Кстати, этот язык был признан вымершим, однако после возрождения, его перевели в «находящийся под угрозой». Севернофризский язык – один из фризских языков в подгруппе германских языков. На нем говорят в Германии около 8-10 тысяч человек, а число говорящих на нем постоянно падает.

– один из фризских языков в подгруппе германских языков. На нем говорят в Германии около 8-10 тысяч человек, а число говорящих на нем постоянно падает. Оджибве – язык коренных народов Северной Америки, состоит из диалектов с местными названиями и локальных систем письменности. Сейчас на этом языке говорят 6 тысяч человек.

– язык коренных народов Северной Америки, состоит из диалектов с местными названиями и локальных систем письменности. Сейчас на этом языке говорят 6 тысяч человек. Вичи – это индейские языки группы Вичи (Ноктен, Вехос, Гуифней и Матагуайо). На них говорят во многих регионах Аргентины и Боливии.

– это индейские языки группы Вичи (Ноктен, Вехос, Гуифней и Матагуайо). На них говорят во многих регионах Аргентины и Боливии. Валлийский язык – относится к бриттской группе кельтских языков распространен в Уэльсе, Аргентине и Канаде. На нем говорят 750 тысяч человек.

– относится к бриттской группе кельтских языков распространен в Уэльсе, Аргентине и Канаде. На нем говорят 750 тысяч человек. Хайда – язык коренного народа Британской Колумбии и острова Хайда-Гуай в Канаде, на котором бегло могут говорить всего 20 человек. Кстати, чтобы его популяризировать режиссер Гваи Эденшоу снял фильм «Острие ножа» на этом языке. Съемки фильма проходили необычно, актерам несколько месяцев пришлось изучать язык перед съемками, чтобы уметь на нем говорить в кадре.

– язык коренного народа Британской Колумбии и острова Хайда-Гуай в Канаде, на котором бегло могут говорить всего 20 человек. Кстати, чтобы его популяризировать режиссер Гваи Эденшоу снял фильм «Острие ножа» на этом языке. Съемки фильма проходили необычно, актерам несколько месяцев пришлось изучать язык перед съемками, чтобы уметь на нем говорить в кадре. Северносаамский язык – на этом языке говорят на севере Норвегии, Швеции, Финляндии и России, в некоторых северных муниципалитетах североевропейских стран он является официальным. Сегодня на этом языке говорят 30 тысяч раз.

– на этом языке говорят на севере Норвегии, Швеции, Финляндии и России, в некоторых северных муниципалитетах североевропейских стран он является официальным. Сегодня на этом языке говорят 30 тысяч раз. Нафуси – язык, на котором говорят на северо-западе Ливии в горах Нафуси. Кстати, первые свидетельства существования этого языка датируются XII веком до нашей эры. На этом языке сейчас говорят около 240 тысяч человек.

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