Ночь с 13 на 14 января – одна из важнейших в году

Новый год по старому стилю или Старый Новый год в Украине отмечают в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник популярен на постсоветском пространстве и появился из-за смены календарей в XX веке. Что это за праздник и почему его стоит отметить — читайте на Ivona.

Старый Новый год в 2022 году: когда отмечаем

Старый Новый год появился из-за того, что в 1918 году на нашей территории ввели новый юлианский календарь, который отличался от григорианского на 13 дней. На современный календарь перешли государства, а вот Православная церковь отказалась, поэтому Новый год как светский праздник мы отмечаем со всем миром, а вот церковное празднование так и осталось 14 января. В 2022 году Старый Новый год выпадает на пятницу.

Старый Новый год: почему стоит отпраздновать

Считается, что новогодняя ночь с 13 на 14 января обладает особой магией, поэтому пропустить ее будет неправильно. И если вы хотите, чтобы 2022 году был удачным стоит отпраздновать Старый Новый год. Отказ от празднования новогодней ночи сулит большие лишения. При этом гости в доме не обязательны, главное, накрыть праздничный стол.

Что приготовить на Старый Новый год

Одним из традиционных блюд в новогоднюю ночь считается кутья, но в отличие от Рождественского вечера на праздничный стол стоит ставить не постную, а богатую с мясом и салом для финансового благополучия. Однако кутья – не единственно блюдо на праздничном столе. В этот вечер стол должен быть богатым и ломиться от яств. Стоит приготовить жаренного поросенка и вареники с «сюрпризами». Тот, кому попадется вареник с секретной начинкой не будет знать проблем и не удач в течение всего следующего года.

Как отпраздновать Старый Новый год 2022 depositphotos.com

В новогоднюю ночь с 13 на 14 января нельзя грустить, а полночь стоит встретить с бокалом шампанского в руках. А согласно примете, если вы случайно прольете шампанское в эту ночь обретете благосклонность фортуны.

Ночь с 13 на 14 января раньше считалась временем разгула нечисти, поэтому раньше с захода солнца до полуночи молодые люди шумной компанией ходили с песнями и стихами, прогоняя злые силы и привлекая в дом удачу. Хозяева благодарили их и давали разные сладости. Кстати, считается важно давать именно сладости, а не деньги, ведь вместе с купюрами можно отдать финансовое благосостояние.

Что нельзя делать на Старый Новый год: приметы

Наши предки верили, что в новогоднюю ночь стоит придерживаться многих запретов, чтобы следующий год не принес неудач.

Что нельзя делать в ночь с 13 на 14 января:

Выносить мусор из дома, потому что с ним можно выбросить и благополучие.

Ругаться, злословить, плакать, обижаться – это отпугнет все хорошее, что должно случится в следующем году.

Считать мелочь – сулить слезы в новом году.

Одалживать деньги и давать в долг.

Одевать старую, грязную и темную одежду. Новогоднюю ночь стоит встречать в новых и дорогих нарядах.

Девушкам нельзя посевать и встречать новый год в женской компании.

Нельзя произносить цифру 13 и считать до 13-ти.

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