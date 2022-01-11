В Киеве множество мест с зимними развлечениями

Где в Киеве покататься на коньках depositphotos.com

Зима радует снегом, а значит и желание покататься на лыжах, санках и коньках уже зашкаливает. Если вы не планируете поездку на горнолыжный курорт в этом сезоне, не расстраивайтесь, ведь это все можно осуществить в пределах столицы (ну, или недалеко от нее). Где в Киеве покататься на санках, лыжах и коньках — читайте в нашем материале.

Где в Киеве покататься на лыжах

Где в Киеве покататься на лыжах depositphotos.com

Столица может порадовать лыжников как специально оборудованными местами для катания, так и «дикими» заснеженными склонами.

«Протасов Яр» — киевский горнолыжный комплекс, который работает в столице с 1998 года. Здесь есть 4 трассы: для детей (150 метров), для новичков (пологая, 275 метров), комбинированная (протяженность 500 метров, перепады высот 60-80 метров), для опытных лыжников и сноубордистов (крутая, протяженность 320 метров, перепад высот 80 метров). Стоимость: один подъем: 25 грн в будние, 35 грн – в выходные. Прокат лыжного инвентаря и сноуборд инвентаря – 350 грн/день, детский лыжный комплект – 250 грн/день.

— киевский горнолыжный комплекс, который работает в столице с 1998 года. Здесь есть 4 трассы: для детей (150 метров), для новичков (пологая, 275 метров), комбинированная (протяженность 500 метров, перепады высот 60-80 метров), для опытных лыжников и сноубордистов (крутая, протяженность 320 метров, перепад высот 80 метров). один подъем: 25 грн в будние, 35 грн – в выходные. Прокат лыжного инвентаря и сноуборд инвентаря – 350 грн/день, детский лыжный комплект – 250 грн/день. Гидропарк. Любимое место отдыха киевлян летом зимой тоже не остается без внимания. Хоть здесь и нет горок, зато есть лыжные трассы, ну и, конечно, равнодушным не оставит зимний вид на правый берег и обледеневший Днепр.

Любимое место отдыха киевлян летом зимой тоже не остается без внимания. Хоть здесь и нет горок, зато есть лыжные трассы, ну и, конечно, равнодушным не оставит зимний вид на правый берег и обледеневший Днепр. Парковый комплекс возле Родины-мать. А в парк возле Музея истории Украины во Второй Мировой войне есть небольшие склоны, с которых можно съехать с ветерком. Место для катания идеально для начинающих лыжников, а также для прогулок на беговых лыжах.

Где в Киеве покататься на санках и сноутюбинге

Где в Киеве покататься на сноутюбинге depositphotos.com

Покататься на санках в Киеве можно во многих парках, был бы снег.

Парк им. Рыльского. В Голосеевском районе можно устроить покатушки на санках. Здесь есть довольно много крутых и пологих горок, так что выбирайте развлечение на свой вкус.

В Голосеевском районе можно устроить покатушки на санках. Здесь есть довольно много крутых и пологих горок, так что выбирайте развлечение на свой вкус. ВДНГ. В «Зимовій країні» на ВДНГ можно покататься на тюбах, причем развлекаться можно вне зависимости от наличия снега. Есть горки для взрослых и детей.

В «Зимовій країні» на ВДНГ можно покататься на тюбах, причем развлекаться можно вне зависимости от наличия снега. Есть горки для взрослых и детей. Osocor Residence. Сноутюбинг есть и в зимнем Osocor Residence. Спуститься вниз с крутой горки можно будет до конца зимы.

Где в Киеве покататься на коньках

Где в Киеве покататься на коньках depositphotos.com

К новогодне-рождественским праздникам в столице открыли множество катков на зимних локациях. Многие из них будут работать до конца зимы, другие же закроются в середине января.

ROSHEN Winter Village. В зимнем городке возле фабрики ROSHEN находится один из крупнейших катков столицы под открытым небом. Каток будет работать до 28 февраля. Стоимость: зависит от дня недели и времени, 170-220 грн.

В зимнем городке возле фабрики ROSHEN находится один из крупнейших катков столицы под открытым небом. Каток будет работать до 28 февраля. Стоимость: зависит от дня недели и времени, 170-220 грн. Каток в ТРЦ Dream Town. Крытый каток в торговом центре способен вместить одновременно 120 человек. Стоимость билетов 80-140 грн в зависимости от дня недели и времени, для учеников, студентов и пенсионеров действуют скидки.

Крытый каток в торговом центре способен вместить одновременно 120 человек. Стоимость билетов 80-140 грн в зависимости от дня недели и времени, для учеников, студентов и пенсионеров действуют скидки. Ледовая арена ТРЦ Cosmo Multimall. Большая крытая ледовая арена есть и в ТРЦ Cosmo Multimall. Час катания обойдется в 150-190 грн, в пятницу и субботу проходят двухчасовые сеансы с DISCO та DJ.

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