С наступлением нового года во всем мире появляется изобилие особых, праздничных блюд. Тут вам и хлеб, как символ солнца, и длинная лапша, как символ долгой жизни, и горох, как символ богатства, и сельдь, как символ

Конечно в разных странах подают отличный друг от друга блюда, но смысл всех пиршеств един – сделать максимум для того чтобы год был удачным и процветающим.

Собрали для вас несколько новогодних кулинарных традиций со всего мира

1. Хоппинг Джон, Юг Америка

Хоппинг Джон shutterstock.com

Hoppin' John - одна из основных новогодних кулинарных традиций на юге Америки - это блюдо готовят из черноглазого гороха (он символизирует монеты) и риса со свининой. Это блюдо часто подается с капустой или другой приготовленной зеленью (тоже цвет денег) и кукурузным хлебом (цвет золота). Считается, что это блюдо приносит удачу в новом году.

Название блюда уходит корнями в африканские и западно-индийские традиции и, скорее всего, было привезено рабами в Северную Америку. Впервые рецепт Hoppin' John появился в 1847 году в романе Сары Ратледж «Домохозяйка из Каролины». Стех пор он регулярно переосмысливается хозяюшками и профессиональными поварами.

2. Двенадцать сортов винограда, Испания.

В Испании на Новый год съедают 12 ягод винограда shutterstock.com

На Новый Год жители Испании традиционно смотрят трансляцию с площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, где перед башней с часами собираются горожане чтобы праздновать.

И те, кто находится на площади, и те, кто смотрит дома, соблюдают необычную традицию: с наступлением полуночи они съедают одну виноградину за каждый удар колокола. Некоторые даже подготавливают свой виноград - чтобы он был максимально эффективным к полуночи.

Этот обычай возник на рубеже 20-го века и, предположительно, был придуман производителями винограда с рекордным урожаем. С тех пор традиция распространилась по всем испаноязычным народам.

3. Тамалес, Мексика

Тамалес shutterstock.com

Тамалес появляется во время всех мексиканских праздников. Готовят это блюдо из кукурузного теста, фаршированного мясом, сыром или другими вкусными добавками. В конце его заворачивают в банановый лист или кукурузную шелуху и тушат.

Во многих семьях группы женщин собираются вместе, чтобы сделать множество маленьких томалес, чтобы раздать их друзьям, родственникам и соседям. На Новый год его часто подают с супом из муки и рубца, который хорошо помогает от похмелья.

4. Олиболы, Нидерланды

Олибол - похож на пончик, который традиционно готовят и едят в Нидерландах во время празднования Нового года shutterstock.com

В Нидерландах жареные масляные шарики или олиболы продаются на уличных тележках и традиционно употребляются в канун Нового года. Это пончики с добавками из ягод или изюма. Готовят их так: ложку творожного теста с добавлением смородины или изюма бросают во фритюрницу, а затем присыпают сахарной пудрой.

5. Марципановые свинки или Glücksschwein, Австрия и Германия.

Свежий марципан в виде поросят shutterstock.com

Австрия и соседняя Германия называют канун Нового года Сильвестерабенд или канун Святого Сильвестра. Австрийцы пьют пунш из красного вина с корицей и специями, едят на обед поросенка и украшают стол маленькими поросятами из марципана, называемыми марципаншвейном.

Свиньи символ удачи, называются Glücksschwein и они являются обычным подарком на праздники.

6. Лапша соба, Япония.

Многие японцы едят лапшу соба, чтобы встретить Новый год shutterstock.com

В японских семьях в канун Нового года семьи едят гречневую лапшу соба, чтобы попрощаться с прошедшим годом и поприветствовать наступающий. Традиция начинается в 17 веке, когда длинная лапша символизировала долголетие и процветание.

Согласно другому обычаю, друзья и семья проводят день перед Новым годом, растирая рисовые лепешки моти. Сладкий клейкий рис промывают, замачивают, варят на пару и растирают до получения однородной массы. Затем гости по очереди отщипывают кусочки, чтобы превратить их в маленькие булочки, которые потом едят на десерт.

7. Королевский торт, известный во всем мире.

Французский новогодний торт shutterstock.com

Новогодний торт - традиционное блюдо, которое готовят во многих странах. У греков есть Василопита, у французов - Гету. У мексиканцев есть Рошка-де-Рейес, а у болгар - баница.

Большинство тортов едят в полночь в канун Нового года - хотя некоторые культуры разрезают свой торт на Рождество или Крещение. В каждом торте прячется золотая монета, фигурку или фасолина, которая символизирует благополучный год для всех, кто найдет ее в своем кусочеке.

8. Котекино с чечевицей, Италия.

Вкусное итальянское сочетание колбасы и чечевицы shutterstock.com

Итальянцы начинают отмечать канун Нового года традиционным блюдом: котееино с чечевицей. Это тушеное мясо с колбасой и чечевицей, которое, как говорят, приносит удачу.

Трапеза обязательно завершается чиаккирой - шариками из жареного теста, обваливаемыми в меде и сахарной пудре, и просекко.

9. Маринованная сельдь, Польша и Скандинавия.

Ролл из сельди в уксусе, подается с луком и солеными огурцами shutterstock.com

Поскольку в Польше и некоторых частях Скандинавии – много сельди, а также из-за ее серебристого цвета, эта рыба стала традиционным блюдом для праздников. Едят маринованную сельдь ровно в полночь, чтобы привлечь в новом году процветание и успех. Некоторые едят маринованную сельдь в сливочном соусе, другие - с луком.

В канун Нового года в Польше, маринованная сельдь, называется Sledzie Marynowane. Готовят ее так: соленую рыбину вымачиваю в воде в течении 24 часов, затем отправляют ее в банку с луком, душистым перцем, сахаром и белым уксусом.

А вот скандинавы часто подают сельдь к полуночному шведскому столу вместе с копченой и маринованной рыбой, паштетом и фрикадельками.

10. Крансекейк, Дания и Норвегия

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Кранскейк, это буквально венок из теста. Хозяюшки пекут сдобные кольца разных размеров и выкладывают их как башню.

Торт готовится с использованием марципана, а внутрь часто ставят бутылку вина, также Кранскейк украшают орнаментом, флажками и крекерами.

11. Василопита, Греция

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Круглый кофейный торт, который обычно готовят с миндалем - традиционно выпекают с монетой внутри. Считается, что монета приносит удачу тому, кто ее находит.

12. Фалуде, Персия

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Фалуде, десерт из вермишели и сладкого сиропа, готовится в Персии для нескольких особых случаев, одним из которых является Навруз, персидский Новый год.

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