Лесной СПА-курорт GRAND ADMIRAL RESORT & SPA приглашает заранее спланировать празднование Нового года 2022. Гостей Клуба ждет насыщенная программа: импозантный конферансье, который будет шутить, чтобы вы смеялись; роскошный вокал и мировые хиты от кавер-бэнда, чтобы вы потанцевали от души; авторское меню от шеф-повара, чтобы вам было невероятно вкусно!

Развлекательная программа

Новый год на лесном СПА-курорте GRAND ADMIRAL RESORT & SPA пресс-служба

31 декабря. Новогоднее волшебство

14:00 – 19:00 Дневная анимация для детей, Admiral Kids Club

21:00 – 22:00 Приветственный аперитив в сопровождении живой музыки. Холл СПА-отеля

с 21:00 Детская новогодняя программа с фуршетом и тортом, Admiral Kids Club

с 22:00 Новогодняя ночь с харизматичным конферансье, мировыми хитами от группы Franky Jazz и праздничным меню от шеф-повара. Панорамный ресторан Mozart

Новый год на лесном СПА-курорте GRAND ADMIRAL RESORT & SPA пресс-служба

1 января. Релакс-день

9:00 – 10:00 Завтрак для юных гостей, зал Fusion

11:00 – 14:00 Праздничный бранч с игристым на свежем воздухе. Атмосфера: фольклорная музыка и песни от народного коллектива. Беседки «Жемчужного городка»

11:00 – 17:00 Дневная сказочная анимация для детей в Admiral Kids Club

19:00 – 22:00 Уютный вечер с живой музыкой в ресторане Mozart

Стоимость Новогоднего пакета в зависимости от категории номеров от 27 800 грн, включено проживание 2 суток, заезд 31 декабря, выезд 2 января; новогоднее меню и программа для двоих.

Новый год на лесном СПА-курорте GRAND ADMIRAL RESORT & SPA пресс-служба

Чем заняться в Клубе зимой

Посетить лучший в Украине Wellness & SPA по версии международной премии World Luxury SPA Awards. К услугам гостей шесть бань и саун, джакузи на открытом воздухе, теплый крытый бассейн, контрастные купели и просторная зона отдыха с Wellness-баром. Рекомендуем специальные предложения с комплексным подходом: SPA-день, SPA-тур и расслабляющие ритуалы дуэтом в парном сьюте. Освободить свой организм от тяжелого балласта пережитых стрессов, бессонных ночей, возможно, затянувшихся праздников, излишеств в еде и алкогольных напитках. Укрепить здоровье и сделать полный чек-ап организма в комфортных условиях Medical SPA, пройдя медицинскую программу по детоксикации, анти-эйджу или снижению веса. Провести уютный вечер в панорамном ресторане Mozart с авторской кухней от шеф-повара и богатой винной картой. Каждую субботу атмосферу создает живая музыка. Сплотиться с семьей, друзьями или деловыми партнерами: к услугам гостей клубная территория в 23 Га, лесная тропа с оригинальными инсталляциями , табличками для интерактивного отдыха и скульптурный парк «Вдали от суеты» от известных на весь мир украинских скульпторов. Подарить детям насыщенный уикенд: каждые выходные в Клубе анимационная программа для юных гостей и специальные предложения к школьным каникулам.

Новый год на лесном СПА-курорте GRAND ADMIRAL RESORT & SPA пресс-служба

Grand Admiral Resort & SPA

Где: ул. Варшавская, 116, Ирпень (15 км от Киева)

ул. Варшавская, 116, Ирпень (15 км от Киева) Тел. : +380 (44) 393 33 57 (рецепция отеля), +380 (44) 393 33 60 (SPA-рецепция)

: +380 (44) 393 33 57 (рецепция отеля), +380 (44) 393 33 60 (SPA-рецепция) Сайт: admiralclub.com.ua, facebook.com/admiralclub.com.ua

Новий рік на лісовому спа-курорті GRAND ADMIRAL RESORT & SPA

Лісовий СПА-курорт GRAND ADMIRAL RESORT & SPA запрошує заздалегідь спланувати святкування Нового року 2022. На гостей Клубу чекає насичена програма: імпозантний конферансье, який жартуватиме, щоб ви сміялися; розкішний вокал та світові хіти від кавер-бенду, щоб ви потанцювали від душі; авторське меню від шеф-кухаря, щоб вам було неймовірно смачно!

Розважальна програма

31 грудня. Новорічне диво

14:00 – 19:00 Денні анімації для дітей, Admiral Kids Club

21:00 – 22:00 Вітальний аперитив у супроводі живої музики. Хол СПА-готелю

з 21:00 Дитяча новорічна програма з фуршетом та тортом, Admiral Kids Club

з 22:00 Новорічна ніч із харизматичним конферансье, світовими хітами від гурту Franky Jazz та святковим меню від шеф-кухаря. Панорамний ресторан Mozart

1 січня. Релакс-день

9:00 – 10:00 Сніданок для юних гостей, зал Fusion

11:00 – 14:00 Святковий бранч із ігристим на свіжому повітрі. Атмосфера: фольклорна музика та пісні від народного колективу. Альтанки «Перлинного містечка»

11:00 – 17:00 Денна казкова анімація для дітей у Admiral Kids Club

19:00 – 22:00 Затишний вечір із живою музикою у ресторані Mozart

Вартість Новорічного пакету в залежності від категорії номерів від 27 800 грн., включено проживання 2 діб, заїзд 31 грудня, виїзд 2 січня; новорічне меню та програма для двох.

Чим зайнятися у Клубі взимку

Відвідайте найкращий в Україні Wellness & SPA за версією міжнародної премії World Luxury SPA Awards. До послуг гостей шість бань та саун, джакузі на відкритому повітрі, теплий критий басейн, контрастні купелі та простора зона відпочинку з Wellness-баром. Рекомендуємо спеціальні пропозиції з комплексним підходом: SPA-день, SPA-тур та розслаблюючі ритуали дуетом у парному сьюті. Звільнити свій організм від важкого баласту пережитих стресів, безсонних ночей, можливо, тривалих свят, надмірностей у їжі та алкогольних напоях. Зміцнити здоров'я та зробити повний чек-ап організму в комфортних умовах Medical SPA, пройшовши медичну програму з детоксикації, антиейджу або зниження ваги. Провести затишний вечір у панорамному ресторані Mozart з авторською кухнею від шеф-кухаря та багатою винною картою. Щосуботи атмосферу створює жива музика. Згуртуватися з сім'єю, друзями або діловими партнерами: до послуг гостей клубна територія в 23 га, лісова стежка з оригінальними інсталяціями, табличками для інтерактивного відпочинку та скульптурний парк «Вдалині від суєти» від відомих на весь світ українських скульпторів. Подарувати дітям насичений вікенд: кожні вихідні в Клубі анімаційна програма для юних гостей та спеціальні пропозиції до шкільних канікул.

Grand Admiral Resort & SPA

Де: вул. Варшавська, 116, Ірпінь (15 км. від Києва)

вул. Варшавська, 116, Ірпінь (15 км. від Києва) Тел.: +380 (44) 393 33 57 (рецепція готелю), +380 (44) 393 33 60 (SPA-рецепція)

+380 (44) 393 33 57 (рецепція готелю), +380 (44) 393 33 60 (SPA-рецепція) Сайт: admiralclub.com.ua, facebook.com/admiralclub.com.ua

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