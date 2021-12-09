Лучшие подарки для детей разных возрастов

Что подарить ребенку на Новый год: ТОП-20 подарков pixabay.com

Празднование Нового года ждут все дети – маленькие и большие, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются чудеса. Волшебным образом появляются подарки под елкой. Всеми мы (взрослые) знаем, что под новогоднюю елку подарки кладут родители, а не дед Мороз или Санта Клаус. Те, кто уже в статусе «родитель» понимают, что сейчас самое время придумать, найти и купить подарок для своего ребенка. Ivona подобрала самые подходящие подарки для детей разных возрастов и темпераментов.

От 1 года до 4 лет

Для малышей от 1 до 4 лет крутым подарком может стать игровая палатка или вигвам. Также можно подарить бассейн для шаров, в котором очень любят играть малыши.

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Полезным подарком можно считать и. Такой выбор подарка подготовит ребенка к появлению в доме домашнего питомца и научит его ухаживать за животным в будущем.

Детские музыкальные инструменты (гитара, синтезатор, ксилофон). Такой выбор подарка поможет развить музыкальный слух или талант у малыша.

Пальчиковые краски – отличный подарок для будущих художников или творческих детей, которые любят делать все руками. Такой подарок поможет развить мелкую моторику и воображение.

Детям от трех лет можно дарить игрушечную кухню. В таком возрасте они активно примеряют на себя различные социальные роли: мамы, папы, доктора, парикмахера, повара и так далее. Поэтому детская кухня или игрушки на кулинарную тему вызовут восторг у вашего ребенка.

Набор инструментов для мальчиков. Наверняка ребёнку понравится прикручивать, прибивать и отпиливать предметы, а также примерять на себя роль взрослого.

Подарки на Новый год детям от 1 года до 4 лет pixabay.com

От 5 до 9 лет

Образовательная веб-платформа и мобильное приложение. Если у вашего ребенка уже есть смартфон, планшет, компьютер или другой гаджет, то отличным подарком станет мобильное приложение для обучения. Одной из лучших образовательных платформ является LogicLike (ЛогикЛайк). Там человек может выбрать, какой ему удобный гаджет и скачать приложение на телефон. В приложении есть задания, которые развивают логику, память и концентрацию внимания, а также усовершенствуют математические способности. LogicLike подойдет для детей от 5 лет до 12 лет. А главное то, что дети будут выполнять интерактивные задания и не подозревать, что во время «игры» они получают полезные навыки.

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– отличный подарок для начинающих школьников. А если мольберт уже есть, можно подарить отдельнос алфавитом или цифрами. Такой подарок подойдет мальчику и девочки старше пяти лет.

Коллекция любимых персонажей из мультфильмов, фильмов или сказок. Сейчас среди детей популярными являются игрушки в виде миньонов, смешариков, фиксиков и щенячьего патруля.

Девочки любят коллекционировать кукол, фей из «Клуба Винкс» и пони из мультсериала My Little Pony.

Мальчикам нравятся тематический конструктор или LEGO. А также автомобили и герои из любимых кинолент.

Стоит отметить, что конструктор любят не только мальчики, но и девочки. Сейчас на рынке много видов LEGO с замками и принцессами.

Настольная игра. Такой подарок подойдет не только ребенку, но и всей семьи.

Железная дорога или автотрек. Есть заблуждение, что железную дорогу можно дарить только мальчикам. Но это не так! Сейчас девочки часто интересуются игрушками, которые принято считать «мужскими».

Радиоуправляемые игрушки. Вертолёты, мини-квадрокоптеры, танки и грузовики с пультами управления наверняка понравится детям младшего и даже старшего школьного возраста.

Также детям понравятся игрушечные рации.

Барби и куклы-принцессы – классический и беспроигрышный вариант подарка для девочек разных возрастов. Еще одним интересным подарком для девочки может стать набор для создания украшений.

Подарки на Новый год детям от 5 до 9 лет pixabay.com

От 10 до 15 лет

У детей 10-15 лет появляются первые серьёзные увлечения: любимая группа, футболист, любимый писатель и вид спорта. Поэтому лучшим подарком можно считать спортинвентарь.

Исследовательские и косметические наборы. Такой вид подарка подойдет детям, которые интересуются наукой.

Игровая консоль. Сейчас дети любят гаджеты и аксессуары к ним. Отличным подарком могут стать наушники, очки виртуальной реальности, игровая приставка и VR-шлем.

Смартфон. Такой подарок оценит каждый ребенок. Ведь благодаря этому гаджету можно управлять всеми своими делами, покупками и многим другим.

Подарки на Новый год детям от 10 до 15 лет pixabay.com

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