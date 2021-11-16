Дополнительные выходные будут на Рождество и Новый год?

Новогодние выходные: как отдыхаем на праздники в 2021-2022 depositphotos.com

Новый год и Рождество в Украине отмечают на государственном уровне и эти дни являются официальными выходными. Поскольку 25 декабря и 1 января выпадают на выходные дни, украинцы получат дополнительные выходные. Как будем отдыхать в декабре 2021 и январе 2022 – читайте на Ivona.

Выходные на Рождество в Украине

В Украине с 2017 года отмечают Рождество по Григорианскому и Юлианскому календарям. В декабре католики празднуют Рождество 25 декабря. Поскольку этот день выпадает на субботу, дополнительный выходной украинцы получат в понедельник 27 декабря. Таким образом, отдыхать будем 25, 26 и 27 декабря.

Православные в Украине отмечают Рождество Христово 7 января. В 2022 году это пятница, таким образом, украинцы получат длинные трехдневные выходные – 7, 8 и 9 января.

Выходные на Новый год в Украине

Новый 2022 год наступит 1 января в субботу. Поэтому дополнительный выходной украинцы получат в понедельник – 3 января.

К тому же предпраздничные рабочие дни 24 и 31 декабря, а также 6 января будут сокращены на час, согласно со статьей 53 КЗоТ Украины.

Зимние каникулы у украинских школьников

Несмотря на то, что многие украинские школьники продолжают обучение дистанционно, зимние каникулы – самые ожидаемые дни. Согласно рекомендациям Министерства образования и науки, украинские школьники пойдут на зимние каникулы 27 декабря 2021 года, а вернутся за парты 10 января 2022-го.

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