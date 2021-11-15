Городской парк зимних развлечений «Зимової країна» на ВДНГ начнет работать в «Экспоцентре» 11 декабря. На время зимнего сезона территорию превратят в сказочный город — его будут населять феи-бабочки, волшебные эльфы, гномы, веселые снеговики, северные олени, забавные пушистики, динозавры и главный герой праздника — Санта!

Именно сказка станет лейтмотивом зимнего сезона на ВДНГ. Команда комплекса решила пофантазировать — как выглядел бы «Экспоцентр», если бы существовал в параллельном, волшебном мире. Ведь вера в чудеса — именно то, что сейчас как никогда нужно каждому. На ВДНГ уверены: все, кто приедет в «Зимову країну» в этом году, смогут на время абстрагироваться от ежедневных забот.

ВДНГ превратят в сказочный город: чего ждать от Зимової країни в этом году пресс-служба

Создавать сказочное настроение у гостей помогут 20 развлекательных локаций. Главным украшением центральной площади, как всегда, станет 15-метровая праздничная елка, оформленная в фантазийной стилистике. Вместо игрушек на зеленой красавице ВДНГ будут яркие окошки в чудесные миры, а рядом обустроят фотозоны с сюжетами сказочного города.

Каток на центральной площади увеличится до 2500 кв. метров, это сделает его одним из самых больших в Европе, а кататься, с соблюдением всех карантинных норм, одновременно смогут до 500 посетителей. В фонтане по центру льда разместят праздничную композицию с контурами волшебного города, а небо над катком подсветят тысячами огоньков. Рядом обустроят удобные трибуны и обновленные уличные раздевалки. Драйвовые горки разместят неподалеку от катка, их длина составит: 60 метров — взрослая горка и 30 метров — детская.

ВДНГ превратят в сказочный город: чего ждать от Зимової країни в этом году пресс-служба

ВДНГ превратят в сказочный город: чего ждать от Зимової країни в этом году пресс-служба

Оранжерею превратят в магический стеклянный домик — с новогодними декорациями и волшебными героями. Здесь можно будет заглянуть в гости к сказке и сделать множество фотографий на память.

Грандиозным сюрпризом для гостей ВДНГ этой зимой станет сказочный мюзикл «Чарівна казка Зимової країни», постановкой которого занимается сам «Экспоцентр». Спектакль можно будет посмотреть совершенно бесплатно на центральной площади с 31 декабря по 9 января. На глазах у посетителей будут разворачиваться настоящие чудеса с милыми персонажами и добрыми рождественскими историями. По окончании мюзикла его герои будут устраивать огромный парад аллеями ВДНГ. Присоединиться к этой сказочной процессии смогут все желающие.

В Павильоне №9 будет работать Музей Нового года – еще одна новая локация Зимової країни на ВДНГ. Здесь можно будет узнать интересные факты из истории елки и самого праздника, а также увидеть уникальную экспозицию новогодних семейных реликвий. Среди экспонатов: ватные, стеклянные, металлические, проволочные елочные игрушки XIX–ХХ веков и самые дорогие в мире уникальные предметы праздничного быта, ранее никогда не выставлявшиеся на всеобщее обозрение.

ВДНГ превратят в сказочный город: чего ждать от Зимової країни в этом году пресс-служба

Павильон №4 превратится зимой в фантастический парк сказочных героев. Здесь расположится Флуфиландия — страна дружелюбных пушистиков, которые оживут с помощью аниматроники. Они смогут не только улыбаться и двигаться, но даже разговаривать с гостями! В общей сложности в павильоне можно будет познакомиться с более чем двадцатью пушистыми Флуфами, каждый из которых — три метра в высоту. Только представьте, какие яркие селфи здесь получатся!

В Концерт-холле ВДНГ гости «Зимової країни» смогут приобщиться к мультипространственному шоу-путешествию «Кібер Санта. Інший вимір». Авторы этого спектакля — создатели знаменитых 3D-шоу «Вартові Мрій» и Winterra. Особенность новинки состоит в том, что в шоу не будет места зрительскому залу и театральной рассадке. Благодаря технологическим и сюжетным решениям посетители отправятся в неожиданное путешествие между сценами, чтобы оказаться в самом эпицентре сюжета. Это поможет зрителям стать актерами, а актерам – зрителями. Кульминацией станет показ «Антигравити-шоу» — этот перформанс уже успел поразить судей американского шоу талантов, а вот в Украине он будет продемонстрирован впервые именно на ВДНГ!

«Мы хотим, чтобы киевляне и гости столицы даже не задумывались, как бы им зимой провести время, чтобы было весело. Ведь для этого будет достаточно просто приехать на ВДНГ: а тут уже есть все и на любой вкус. Дальше каждый выберет, что ему ближе: посетить одну из праздничных локаций, просто поиграть в снежки со сказочными героями, устроить фотопрогулку или посмотреть шоу на площади у новогодней елки. ВДНГ — это главный парк зимних развлечений в городе, и мы намерены такой свой имидж в этом сезоне снова полностью оправдать», — обещает генеральный директор Национального комплекса «Экспоцентр Украины» Евгений Мушкин.

ВДНГ превратят в сказочный город: чего ждать от Зимової країни в этом году пресс-служба

Среди развлекательных локаций, которые также будут работать в «Зимовій країні» на ВДНГ в этом году: Резиденция Санты, Різдвяна фабріка мрій, Центр семейного досуга Teleport360, Галерея стальных фигур, Animal Park, Планета бабочек, выставка-парк «Планета динозаврів» и «Живі дракони», веревочный парк SkyPark, экстремальные аттракционы, карусели и квест-комнаты.

Полакомиться праздничными угощениями и перекусить можно будет на уличном фуд-корте, а выбрать подарок для родных и друзей — на праздничной ярмарке.

Среди теплых заведений, которые будут работать зимой на ВДНГ, — ресторан HayLoft 2.0, «Белый Налив», «Кафе360» и Сoffee Lover.

Чтобы путешествовать по территории сказочного города было удобнее, на ВДНГ ежедневно будет курсировать новогодний экспресс.

«Зимова країна» на ВДНГ будет работать ежедневно с 11 декабря по 6 марта с соблюдением всех карантинных норм.

ВДНГ превратят в сказочный город: чего ждать от Зимової країни в этом году пресс-служба

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