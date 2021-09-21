Когда православные отмечают праздник Рождество Пресвятой Богородицы в 2021?

Рождество Пресвятой Богородицы — один из важнейший православных праздников, он относится к двунадесятым (наряду с Рождеством, Крещением, Благовещением, Троицей и другими). Рождество Пресвятой Богородицы празднуется христианами по-разному: католики и православные церкви, которые используют новоюлианский календарь отмечают его 8 сентября, а православная церковь, использующая юлианский календарь — 21 сентября. Поскольку дата праздника статична, то и в 2021 году православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

Рождество Пресвятой Богородицы — это рождение Матери Иисуса Христа. Согласно учению Церкви, это событие не было случайным. Родители Марии – Иоаким и Анна долгое время не могли родить ребенка. Когда Иоаким пошел в храм преподнести Богу жертву первосвященник не принял ее, поскольку «он не создал потомства Израилю». Тогда Иоаким удалился в пустыню на молитву, а Анна осталась дома одна и тоже молилась. Им обоим явился ангел и сообщил, что Господь внял их молитве и теперь они смогут родить ребенка, о котором будут говорить во всем мире. После этого Анне удалось забеременеть, а в положенное время она родила. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдать его в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

Праздник Рождество Пресвятой Богородицы ввели предположительно в конце VI или начале VII века в Византийской империи. Однако на Западе он не был популярен и не имел торжественной службы вплоть до XII — XIII веков.

Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и запреты

Несмотря на то, что праздник относится к двунадесятым, строгих запретов в этот день нет, но есть рекомендации, которым стоит следовать. Итак, в день Рождества Пресвятой Богородицы нельзя заниматься работой по дому, физическим трудом, ругаться и конфликтовать с близкими, желать зла. В этот день стоит соблюдать пост.

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы:

Если в этот день солнечная погода, то осень будет теплой и без дождей. Если в этот день пасмурно, то осенние холода придут с дождями.

В Рождество Пресвятой Богородицы стоит сжечь старую одежду и обувь, чтобы избежать «злых глаз».

Если девушка умоется к востоку, то ее обязательно посватают в этом году.

«Пришла Первая Пречистая — одела природа ожерелье, пришла Вторая Пречистая — взяла комара нечистая, пришла Третья Пречистая — стала дубрава безлистной».

Вам будет интересно почитать на Ivona: