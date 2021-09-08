Международный день грамотности отмечается ежегодно 8 сентября. Этот праздник дает возможность правительствам и обществу отметить повышение уровня грамотности в мире

Ежегодный Международный день грамотности объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции. В сентябре 2015 года мировые лидеры приняли цели развития государств. Цели включают в себя задачи по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования и поощрению возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.

По целям ООН — молодые люди и значительная доля взрослого населения, как мужчин, так и женщин, должны уметь читать, писать и считать.

Международный день грамотности

Международный день грамотности в 2021 году отмечается под лозунгом «Грамотность в интересах восстановления, ориентированного на человека: сокращение цифрового разрыва». Кризис COVID-19 внес нарушения в процесс обучения детей, молодежи и взрослых в огромных масштабах. Также он усугубил существовавшее ранее неравенство в доступе к возможностям обучения грамоте, непропорционально сильно затронув 773 миллиона неграмотных молодых людей и взрослых. Во многих первоначальных национальных планах реагирования на пандемию не предусматривались меры по ликвидации неграмотности среди молодежи и взрослых, в то время как многие программы ликвидации неграмотности были вынуждены прекратить свою обычную деятельность.

Пандемия стала напоминанием об исключительной важности навыков грамотности. Помимо того, что грамотность является неотъемлемой частью права на образование, навыки грамотности расширяют права и возможности людей и улучшают их жизнь, расширяя их возможности в плане выбора того образа жизни, который они могут ценить. Они также являются движущей силой устойчивого развития.

Международный день грамотности

Зачем нужны международные дни?

Международные дни являются поводом для просвещения широкой общественности по вопросам, вызывающим озабоченность, для мобилизации политической воли и ресурсов для решения глобальных проблем, а также для прославления и укрепления достижений человечества.

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