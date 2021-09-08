Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 9 сентября.

Запреты дня 9 сентября 2021: что нельзя делать на Пимена pixabay.com

В четверг, 9 сентября 2021 года, православная церковь чтит память Преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского, а также святой мученицы Анфисы (Анфусы) Новой. В народе этот день прозвали Два Пимена и Анфиса Рябинница.

Что нельзя делать на Пимена и Анфису Рябинницу 9 сентября 2021?

давать деньги в долг

свататься

поднимать что-то на перекрестке

долго стоять на пороге

ходить босиком по росе

употреблять алкоголь

ругаться

Приметы и традиции на Пимена и Анфису Рябинницу 9 сентября 2021

Наши предки этот день посвящали сбору рябины. Ягоды использовали в качестве лекарства от разных недугов. Кроме витаминных чаев, из рябины делали начинку для пирогов, квас, вино, а также варили ее в меду.

Читайте также: Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: когда отдыхаем

Дерево считалось мощным оберегом. Веточки рябины заносили в дом, чтобы защитить его от нечистой силы, а грозди подвешивали под крышей, чтобы обеспечить себе удачу и счастье на весь год.

Также люди верили, что растущие возле жилья рябины уберегут его от пожара и зависти, а тот, кто срубит рябину, вскоре сильно заболеет и умрет.

В народе бытовало и множество погодных примет на 9 сентября.

Если на Пимена слышно гром — теплая погода будет еще долго.

Если на рябине много ягод, то это к дождливой осени и холодной зиме.

Облака появляются на небе комками — дожди будут кратковременными.

Большое количество желудей на дубе — зимой будет очень морозно.

Другие праздники 9 сентября 2021

Международный день красоты

Международный день судоку

День прекрасного чудака

День изобретения новых привычек

День дизайнера-графика

День тестировщика

День осведомлённости о фетальном алкогольном синдроме

Католический праздник святого Петра Клавера

Именины 9 сентября 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Анфиса, Пимен, Савва, Владимир, Михаил, Александр, Дмитрий, Иван, Степан.

Вам будет интересно почитать на Ivona: