В четверг, 9 сентября 2021 года, православная церковь чтит память Преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского, а также святой мученицы Анфисы (Анфусы) Новой. В народе этот день прозвали Два Пимена и Анфиса Рябинница.

Что нельзя делать на Пимена и  Анфису Рябинницу 9 сентября 2021?

  • давать деньги в долг 
  • свататься
  • поднимать что-то на перекрестке
  • долго стоять на пороге
  • ходить босиком по росе
  • употреблять алкоголь
  • ругаться

Приметы и традиции на Пимена и Анфису Рябинницу 9 сентября 2021

Наши предки этот день посвящали сбору рябины. Ягоды использовали в качестве лекарства от разных недугов. Кроме витаминных чаев, из рябины делали начинку для пирогов, квас, вино, а также варили ее в меду.

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Дерево считалось мощным оберегом. Веточки рябины заносили в дом, чтобы защитить его от нечистой силы, а грозди подвешивали под крышей, чтобы обеспечить себе удачу и счастье на весь год.

Также люди верили, что растущие возле жилья рябины уберегут его от пожара и зависти, а тот, кто срубит рябину, вскоре сильно заболеет и умрет.

В народе бытовало и множество погодных примет на 9 сентября.

Если на Пимена слышно гром  — теплая погода будет еще долго.

Если на рябине много ягод, то это к дождливой осени и холодной зиме.

Облака появляются на небе комками — дожди будут кратковременными.

Большое количество желудей на дубе — зимой будет очень морозно.

Другие праздники 9 сентября 2021

  • Международный день красоты
  • Международный день судоку
  • День прекрасного чудака
  • День изобретения новых привычек
  • День дизайнера-графика
  • День тестировщика
  • День осведомлённости о фетальном алкогольном синдроме
  • Католический праздник святого Петра Клавера

Именины 9 сентября 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Анфиса, Пимен, Савва, Владимир, Михаил, Александр, Дмитрий, Иван, Степан.

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