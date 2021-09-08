Запреты дня 9 сентября 2021: что нельзя делать на Пимена
В четверг, 9 сентября 2021 года, православная церковь чтит память Преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского, а также святой мученицы Анфисы (Анфусы) Новой. В народе этот день прозвали Два Пимена и Анфиса Рябинница.
Что нельзя делать на Пимена и Анфису Рябинницу 9 сентября 2021?
- давать деньги в долг
- свататься
- поднимать что-то на перекрестке
- долго стоять на пороге
- ходить босиком по росе
- употреблять алкоголь
- ругаться
Приметы и традиции на Пимена и Анфису Рябинницу 9 сентября 2021
Наши предки этот день посвящали сбору рябины. Ягоды использовали в качестве лекарства от разных недугов. Кроме витаминных чаев, из рябины делали начинку для пирогов, квас, вино, а также варили ее в меду.
Читайте также: Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: когда отдыхаемДерево считалось мощным оберегом. Веточки рябины заносили в дом, чтобы защитить его от нечистой силы, а грозди подвешивали под крышей, чтобы обеспечить себе удачу и счастье на весь год.
Также люди верили, что растущие возле жилья рябины уберегут его от пожара и зависти, а тот, кто срубит рябину, вскоре сильно заболеет и умрет.
В народе бытовало и множество погодных примет на 9 сентября.
Если на Пимена слышно гром — теплая погода будет еще долго.
Если на рябине много ягод, то это к дождливой осени и холодной зиме.
Облака появляются на небе комками — дожди будут кратковременными.
Большое количество желудей на дубе — зимой будет очень морозно.
Другие праздники 9 сентября 2021
- Международный день красоты
- Международный день судоку
- День прекрасного чудака
- День изобретения новых привычек
- День дизайнера-графика
- День тестировщика
- День осведомлённости о фетальном алкогольном синдроме
- Католический праздник святого Петра Клавера
Именины 9 сентября 2021
По православному церковному календарю именины отмечают Анфиса, Пимен, Савва, Владимир, Михаил, Александр, Дмитрий, Иван, Степан.
Вам будет интересно почитать на Ivona: