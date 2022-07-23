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Запреты дня 24 июля 2022: что нельзя делать на Ольгу Страдницу freepik.com

В воскресенье, 24 июля 2022 года, православные христиане чтут память святой равноапостольной княгини Ольги. В народном календаре праздник прозвали «Ольгой Страдницей».

Что нельзя делать на Ольгу Страдницу 24 июля 2022?

Одалживать и давать взаймы деньги, соль, хлеб

Переедать — будут финансовые проблемы

Хвастаться

Лениться

Ссориться

Планировать свадьбу

Стирать

Подбирать деньги на улице

Приметы и поверья на Ольгу Страдницу 24 июля 2022

Наши предки почитали святую княгиню как покровительницу вдов и тех людей, которые недавно перешли в христианство. Кроме того, Ольге молились о хорошей погоде, семейном счастье, здоровье детей,

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Княгиня получила прозвище Страдница (та, кто испытывает много физических или моральных страданий) по той причине, что на 24 июля припадал разгар работ по подготовке к зиме. Кто-то занимался жатвой в поле, кто-то заготовкой сена на лугу, а кто-то собирал в лесе грибы и по ягоды.

Не забывали в этот день и наблюдать за природой, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время.

Гром на Ольгу говорил о том, что будет хорошо ловиться рыба.

Солнечный день 24 июля предвещал хороший урожай хлеба.

Пиявка поднялась на поверхность воды — следует ждать ветра, урагана или бури.

Паук сидит неподвижно в середине паутины — к дождю.

Если на Ольгу ярко сияют звезды — к удачной охоте на медведя.

Другие праздники 24 июля 2022

Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

День заглядывания в будущее

Международный день заботы о себе

День рождения растворимого кофе

День заглядывания в будущее

День флориста

День кадастрового инженера

Воспоминание чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной

Именины 24 июля

По православному церковному календарю День ангела отмечают Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

По католическому — Кристина.

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