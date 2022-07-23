В воскресенье, 24 июля 2022 года, православные христиане чтут память святой равноапостольной княгини Ольги. В народном календаре праздник прозвали «Ольгой Страдницей».

Что нельзя делать на Ольгу Страдницу 24 июля 2022?

  • Одалживать и давать взаймы деньги, соль, хлеб
  • Переедать — будут финансовые проблемы
  • Хвастаться
  • Лениться
  • Ссориться
  • Планировать свадьбу
  • Стирать
  • Подбирать деньги на улице

Приметы и поверья на Ольгу Страдницу 24 июля 2022

Наши предки почитали святую княгиню как покровительницу вдов и тех людей, которые недавно перешли в христианство. Кроме того, Ольге молились о хорошей погоде, семейном счастье, здоровье детей,

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Княгиня получила прозвище Страдница (та, кто испытывает много физических или моральных страданий) по той причине, что на 24 июля припадал разгар работ по подготовке к зиме. Кто-то занимался жатвой в поле, кто-то заготовкой сена на лугу, а кто-то собирал в лесе грибы и по ягоды.

Не забывали в этот день и наблюдать за природой, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшее время.

  • Гром на Ольгу говорил о том, что будет хорошо ловиться рыба.
  • Солнечный день 24 июля предвещал хороший урожай хлеба.
  • Пиявка поднялась на поверхность воды — следует ждать ветра, урагана или бури.
  • Паук сидит неподвижно в середине паутины — к дождю.
  • Если на Ольгу ярко сияют звезды — к удачной охоте на медведя.

Другие праздники 24 июля 2022

  • Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей
  • День заглядывания в будущее
  • Международный день заботы о себе
  • День рождения растворимого кофе
  • День заглядывания в будущее
  • День флориста
  • День кадастрового инженера
  • Воспоминание чуда святой великомученицы Евфимии Всехвальной

Именины 24 июля

По православному церковному календарю День ангела отмечают Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

По католическому — Кристина.

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